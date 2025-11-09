山口智子＆唐沢寿明夫妻のオープンカー2ショットが話題「似合いすぎ」「格好いい」
【モデルプレス＝2025/11/09】女優の山口智子が11月8日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の唐沢寿明との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】60代俳優夫婦「似合いすぎ」オープンカーに乗る2ショット
◆山口智子、夫・唐沢寿明とのオープンカードライブの様子を公開
山口は「GO！GO！ラリーin東北 2025」として、唐沢と共に宮城県仙台市を訪れたことを報告。写真ではオープンカーでドライブする仲睦まじい2人の姿が披露されている。山口は「YouTube『山口智子の風穴！？』で、ラリーの記録を配信開始しました」と自身のYouTubeチャンネルでの配信についても告知した。
◆山口智子の投稿に反響
この投稿に「格好いい夫婦」「憧れ」「大好きです」「昔も今も変わらず素敵」「オープンカーが似合いすぎ」などとコメントが寄せられている。
2人はNHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」（1988年〜1989年）で共演し交際に発展。1995年12月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】