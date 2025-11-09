KAZUHA（カズハ）（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/09】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が11月8日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ＆黒ストッキングで美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。

◆カズハ、階段ショットで美脚披露


カズハは、階段に腰掛けたスタイリッシュなショットを公開。赤のロゴが入った白トップスにファー付きのジャケットを羽織り、ショートパンツに柄入りの黒のタイツを合わせ、脚の美しさが際立つ個性的なコーディネートを披露した。

◆カズハの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「座ってるだけで絵になる」「スタイルが良すぎる」「このコーデ、最強」「何もかも似合う」「素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

