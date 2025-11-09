

aespa（撮影：田中聖太郎）

現在、日本のアリーナツアー中のaespaが11月8日、国立代々木競技場第一体育館で行われた公演で、メンバーのMCで今回のツアーの追加公演として新たに東京、大阪の初ドームツアーの開催を発表した。

アリーナツアーが全公演即日完売し、チケットの争奪戦となり、aespaのライブを一目見たいという多くのファンの声に応える嬉しいサプライズ発表となった。

メンバーの発表を受け、ステージ上のモニターで日程と会場が映し出さると、国立代々木競技場第一体育館に集まったファンから大きな歓声と拍手が鳴り響いた。「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」というツアータイトルで2026年4月11,12日に京セラドーム大阪、4月25,26日に東京ドームで開催する。

aespaにとっては2023年、2024年に続く、東京ドーム公演となり、京セラドーム大阪に関しては初の単独公演となる。なお、昨夜からファンクラブ先行販売の受付がスタートしている。

ツアー情報

2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR] 2026年4月11日（土） 京セラドーム大阪

開場16時30分 / 開演 18時30分2026年4月12日（日）京セラドーム大阪

開場14時00分 / 開演 16時00分2026年4月25日（土）東京ドーム

開場16時00分 / 開演 18時00分2026年4月26日（日）東京ドーム

開場14時00分 / 開演 16時00分