◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 エキシビション（９日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

ＮＨＫ杯から一夜明けた９日、会場の大阪・東和薬品ラクタブドームで女子６位の青木祐奈（ＭＦアカデミー）がエキシビションに出場した。グレーを基調とした衣装で、髪をハーフアップにまとめ華麗に舞った。

ショートプログラムではジャンプの着氷が大きく乱れるなど、精彩を欠き９位発進。演技後は「心が折れている」と目には涙を浮かべていた。フリーでは巻き返しを見せ、１２６・５９点をマークした。前週のスケートカナダからの連戦を終え、「思うようにいかないこともあったが、フリーで笑顔で終わる目標を達成できた」と３年連続出場となったＮＨＫ杯を振り返った。

取材の中で「車俊煥（チャ・ジュンファン）選手がファン」と明かした青木。韓国では「フィギュア界の王子」と称され、今大会では男子８位となった。「おこがましいんですけど、彼に振り付けをしてもらいたい。表現もすごく好きなので」と笑った。独学で韓国語を勉強していることもあり、コミュニケーションも問題なく取れる。今大会ではともにミスのあったジャンプに「私たちルッツ―ループ、ダメだったね」といった反省会も行われていた。

次戦は１２月の全日本選手権を予定する。東京・代々木第一体育館での開催となり、家族や友人らが応援に駆けつける。「支えてくださった方へ、演技で恩返ししたい。皆さんに幸せになってもらえるように」と感謝の思いを胸に滑る。