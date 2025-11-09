不倫夫の旅行先「追いかけよう」→義姉のまさかの提案に乗った妻｜夫の不倫旅行先に突撃訪問した話【ママリ】

専業主婦として二人の娘を育てるさゆり(32)。夫・正勝との平穏な日常は、彼のスマホに届いた「温泉旅行」のメッセージで崩壊しました。数カ月間の疑念が確信に変わり、正勝は風俗の女性との浮気を認めます。さらに夫から謎の「一か月の猶予」を求められます…。それにもかからず、その猶予期間、夫は不倫旅行を強行して…『夫の不倫旅行先に突撃訪問した話』第4話をごらんください。

正勝が不倫旅行に出かけた直後、さゆりは義姉・静香に全てを打ち明ける。静香は弟の裏切りに激怒し、離婚を強く勧めて…。

夫を見送り、頼った相手は

正勝が「友達との旅行に行く」と軽い足取りで家を出たのを、私は静かに見送りました。彼が視界から消えたのを確認してすぐ、私は静香さんに電話しました。抱えきれない感情が、すぐにでも爆発しそうだったからです。



「静香さん、今、時間ありますか…？」



電話口で、もう声を殺して泣くこともできませんでした。静香さんは私の異変をすぐに察知しました。



「さゆりちゃん、何かあったんだね？話聞くからおいで」



私は静香さんの家に行き、涙ながらに全てを話しました。正勝が風俗の女性と不倫をした上、すぐに別れず1か月の猶予を求めたこと、そして、私が知っていると分かっていながら、今日、平然と不倫旅行に行ったこと。

義姉の言葉に心が決まる

全てを話し終えると、静香さんは怒りでテーブルを叩きました。



「正勝、あいつはどういう神経してるの！？」



静香さんの怒りは、私に対する同情というよりも、弟への純粋な憤りでした。



「さゆりちゃん、もうあんな男ダメ。離婚しよう」



静香さんは真っ直ぐに私の目を見て言いました。



「え…でも、子どもたちにとってはパパですし、経済的にも…」



私が弱々しく口にすると、静香さんはさらに強い口調になりました。



「さゆりちゃんはあんな男といてつらくないの？お金はあいつと女から取ればいいし、うちの実家も支援する。責任はしっかり取らせて離れた方が、きっとさゆりちゃんのためになるよ。あんな弟で、本当にごめんね…」

夫がいなくなればいいだけ

静香さんの言葉は、私の心の奥底に沈めていた黒い感情を揺さぶりました。さらに静香さんは続けます。



「縁を切るのはあいつだけ。離婚しても、私もうちの両親もさゆりちゃんの味方だよ。みちるちゃんとみゆちゃんも、一緒に育てていこう。あの男のことは切り捨てていいから」



静香さんの力強い言葉に、私の迷いは消えました。私はただ、自分の気持ちに蓋をしていただけだったのかもしれません。



「静香さん…ありがとうございます。本当は、別れたいって思ってます」

「ならさっそく準備して。温泉まで追いかけよう。いいアイデアがあるから」



なんと、静香さんは夫が今朝出かけたその温泉で、不倫劇の幕を下ろさせようというのです。あまりの行動力に私はびっくりしてしまいました。でも同時に、本当に心強く思ったのです。

あとがき：血縁を超えた絆の力

この物語において、義姉・静香さんはさゆりの救世主です。彼女の「離婚してほしい」というストレートな言葉は、さゆりが自己犠牲から抜け出すための「鉄槌」となりました。「子どもたちのため」という建前で自分の気持ちに蓋をしようとしていたさゆりの心に、「気持ち悪い」という最も本質的な感情を突きつけたのです。義姉が力強く「正勝がいなくなればいいだけの話」と断言したことで、さゆりは義実家との良い関係を失う心配なく、正勝だけを切り離すという選択肢を得ました。血縁を超えた静香さんとの絆が、さゆりの決意を揺るぎないものにしたのです。

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）