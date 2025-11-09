NMB48が8日、大阪・オリックス劇場で15周年記念ライブ「 NMB48 15th Anniversary LIVE Memories withyou」、「NMB48 15th Anniversary LIVE Thank you for your love」の昼夜2公演を開催した。

昼公演は「オーマイガー！」からスタート。「北川謙二」、「カモネギックス」など2011 年から2017年にかけてのシングル曲を1曲ずつ歌い、15年の歴史を象徴するナンバーを立て続けに披露した。

本編終盤のMCでは、きょう9日に卒業コンサートを控える前キャプテンの小嶋花梨と、現キャプテンの塩月希依音が2人でステージに登場。小嶋は塩月に「全力で、がむしゃらに頑張り続けたら夢はかなうと私は信じています。NMB48には可能性はたくさんあるから、挑戦を続けてほしいと思いますし、一番は、メンバーとファンの皆さんが、応援していて楽しい、やっていて楽しいって思うグループであることを、私は願っています」とメッセージ。その言葉を受けた塩月は「花梨さんは卒業されてもずっと、一緒に見てくださっているような感じがして。今の言葉からも、同じ方向を向いてくださっていると感じることができて、すごく安心しました。ありがとうございます」と涙を浮かべた。そして2人で「無限大ノック」をデュエットで披露。キャプテン交代後の新体制を象徴するようなステージを展開した。

夜公演では、塩月が「グループに対する愛だけは絶対に曲げないで、貫くことを誓います！16年目を迎えるNMB48は、大阪城ホール規模の会場でライブできるグループになることを目指します！」と宣言。「歌詞が今のNMB48に重なる」という思いで自ら選んだ「すべては途中経過」「どしゃぶりの青春の中で」「命のへそ」を披露。「16年目も皆さんと共に、笑顔あふれるNMB48を作っていきたいと思います！今日は本当に、ありがとうございました！」とあいさつした。