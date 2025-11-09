フワちゃん、YouTube「活動再開」動画のクオリティに反響 「編集天才すぎ」「ぐたぐだ謝罪文読み上げるよりクリエイターらしくていいな」
タレントのフワちゃん7日、自身のYouTubeチャンネル「フワちゃんTV」を更新し、活動再開を発表した。
【動画】「編集天才すぎやろ」…フワちゃん、約1年8ヶ月ぶりYouTube動画
自身のXで同日、「女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と発表。YouTubeの動画投稿は、2024年3月以来、1年8ヶ月ぶりとなった。
「フワちゃん、活動再開します！！！」と題した約2分半の動画。活動休止中のから復帰に至るまでを、「各所の謝罪にまわる毎日」「喉のポリープ手術」「甥っ子うまれた」など、リズミカルに描写。マネージャーとのやりとり、謝罪、そしてリングにあがるまで、一気に描写した。
約2分半、YouTuberらしい動画となり「マジで編集天才すぎやろ」「この才能は絶対眠らせないで欲しい」「やっぱクリエイターとしてほんとに天才なんだな」「ぐたぐだ謝罪文読み上げるよりクリエイターらしくていいな」など、多数の声が寄せられている。
フワちゃんをめぐっては、2024年8月にXでやす子に対して不適切な投稿を行い、謝罪。8月11日に芸能活動休止を発表。書面では「この度の件の責任の重さを考え、一つの区切りとして、しばらくの間、芸能活動をお休みさせていただくこととにしました。活動休止期間は、自分のことを見つめ直す時間にできればと思っております。反省して、精進します」と伝えていた。
【動画】「編集天才すぎやろ」…フワちゃん、約1年8ヶ月ぶりYouTube動画
自身のXで同日、「女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と発表。YouTubeの動画投稿は、2024年3月以来、1年8ヶ月ぶりとなった。
「フワちゃん、活動再開します！！！」と題した約2分半の動画。活動休止中のから復帰に至るまでを、「各所の謝罪にまわる毎日」「喉のポリープ手術」「甥っ子うまれた」など、リズミカルに描写。マネージャーとのやりとり、謝罪、そしてリングにあがるまで、一気に描写した。
フワちゃんをめぐっては、2024年8月にXでやす子に対して不適切な投稿を行い、謝罪。8月11日に芸能活動休止を発表。書面では「この度の件の責任の重さを考え、一つの区切りとして、しばらくの間、芸能活動をお休みさせていただくこととにしました。活動休止期間は、自分のことを見つめ直す時間にできればと思っております。反省して、精進します」と伝えていた。