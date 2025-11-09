＜40代で後悔＞子どもを持たないと決めたのに、旦那はやっぱり欲しかったらしい。今さらどうしろと…
結婚して子どもを持たない選択をするのも、夫婦としての決断です。でもある程度年齢を重ねてから、子どもが持たなかったことを後悔するケースもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『お互い仕事や旅行も大好き。願望もなかったので、子どもを持たないと話した上で結婚しました。25歳で結婚し、結婚15年となります。突然旦那から、「やっぱり子どもが欲しかった。後悔している」と言われました。思っていなかった発言でびっくりしていますし、同じ思いで生活していると思っていたので、何と言えばいいかわかりません。離婚とは言われていません。ただ、この先どうすべきなのでしょうか』
旦那さんの心変わりは仕方ないかも
『子どもを持たないことを選択した人のあるあるだよね。年齢的に女はもう産めないだろうけれど、男は相手を変えたら父親になれるかもしれない。人の気持ちは変わる。仕方がない』
『人の気持ちなんて簡単に変わる』
15年前に結婚したときには、お互い若く、仕事や旅行などに時間を使いたいと思ったのでしょう。夫婦2人の生活を続けていくことをお互い納得して決めたのでしょうが、旦那さんの気持ちは変化してしまいました。投稿者さんも旦那さんも40歳になりますから、年齢を考えたとき、「まだ今なら自分の子どもを持てる可能性があるかも」と思ったのかもしれませんね。投稿者さんとしてはショックなことでしょうが、ふとしたことがきっかけで、人の気持ちが変わることはどんな人にもあるのではないでしょうか。
もしかして、他に好きな人ができた？
『他に好きな人ができたとか』
『あなたの方から「そっか。じゃあ他に産んでくれるような若い女性を探す？ 私はいいよ、仕事があるから生活には困らないし、産めないし。悲しいけれど仕方ないもんね」と言い出すのを待っているんだと思う。若い不倫相手がいるね』
旦那さんが子どものことを言い出したのは、投稿者さんから離婚について切り出すことを狙ってのことなのかもしれません。旦那さんは、投稿者さんが妊娠出産は難しいとして離婚を決断するのではないかと目論んでいると指摘する意見も。旦那さんに他に好きな人がいたり、不倫をしていたりする場合は、そのような思惑があってもおかしくないかもしれません。
旦那さんは自分勝手すぎる！
『だいたいこれを言い出すのは男だよね。自分は年をとっても子どもを作れると思っているから、妻が子どもを産めない年齢になって急に迷いが出るんだろう。自分のエゴだけで妻への思いやりが一切ない。すごく残酷で自分勝手だと思う』
『おそらく急に不安になったのだと思うけれど、すごく勝手でひどい話だと思う。今言われても、お金も時間も体力も大変な話だよ。子どもが20歳のときに親は還暦前後。女性はもちろん、男性だって子どものためにまだまだ働かないといけない。簡単に予想できる未来さえ、旦那さんは見えていないと思う』
男性の場合、ある程度年齢が高くなっても、自分の子どもを持つことは不可能ではありません。でも女性はそうはいきません。投稿者さんは40歳ですから、妊娠出産となればリスクを伴うことも。投稿者さんも想定していなかったことを急に突きつけられ、戸惑うのも当然ですよね。旦那さんの言葉は、妻である投稿者さんの気持ちを考えない、残酷で自分勝手な言葉といえそうです。
相手にゆだねる？自分の気持ちをきちんと伝えよう
『まだギリギリチャンスがあると思って、打ち明けたんだろうなぁ。でも投稿者さんが産みたくないなら、早めに気持ちを伝えたほうがいいよ。相手が期待しないですむ』
もし今後子どもを持つために動き出すとなっても、投稿者さんの年齢では高齢出産となります。さまざまなリスクも高くなるのが現実で、投稿者さんも悩んでしまいますね。それにもし子どもを産んだとしても、この先の教育費などに多額のお金がかかったり、これまで持てていた自分の時間が持てなくなったりもするでしょう。生活が一変するわけですから、簡単に決められることではありませんね。それに、「今さらになってどうして？」という気持ちから、投稿者さんは旦那さんへの不信感も募っているかもしれません。
子どもを育てるのは、とても大変なことです。旦那さんは子どもを持たなかったことを後悔しているようですが、投稿者さんの今の気持ちもきちんと伝えておきたいですね。妊娠出産のこともそうですが、急にそのようなことを言われてショックだったことも、旦那さんに伝えましょう。この先の夫婦の決断がどうなるかはわかりませんが、相手の立場に立って話すことはとても大切なことではないでしょうか。