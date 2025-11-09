◆全国高校サッカー選手権福岡大会決勝 東福岡2―1飯塚（9日、ベスト電器スタジアム）

東福岡が飯塚に競り勝ち、2大会連続24度目の全国高校選手権出場を決めた。夏の全国総体福岡県予選決勝と同じカードの対戦で、昨冬全国選手権で4強入りした東福岡が、今夏全国総体8強の強豪に雪辱した。

東福岡は前半、味方のシュートがポストに当たって跳ね返った球をFW齊藤琉稀空（3年）が押し込んで先制。背番号10を背負う齊藤はさらに速攻から1点加え、2―0で折り返した。

後半に入ると飯塚が反撃し、FW塚本一咲（3年）が1点返した。その後も互いにチャンスが訪れたがスコアは動かず、東福岡が逃げ切った。

近年の福岡大会決勝スコア

年度 スコア

2015 東福岡4−0九国大付

2016 東福岡6−0九国大付

2017 東福岡2−0筑陽学園

2018 東福岡2−1筑陽学園

2019 筑陽学園1−0東福岡

2020 東福岡1−0九国大付

2021 東福岡2−1飯塚

2022 飯 塚1−0東福岡

2023 飯 塚1−0東福岡

2024 東福岡2−0東海大福岡

2025 東福岡2―1飯塚