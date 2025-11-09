前半、先制ゴールを決め、喜ぶ東福岡・齊藤琉稀空（右）（撮影・中村太一）

　◆全国高校サッカー選手権福岡大会決勝　東福岡2―1飯塚（9日、ベスト電器スタジアム）

　東福岡が飯塚に競り勝ち、2大会連続24度目の全国高校選手権出場を決めた。夏の全国総体福岡県予選決勝と同じカードの対戦で、昨冬全国選手権で4強入りした東福岡が、今夏全国総体8強の強豪に雪辱した。

　東福岡は前半、味方のシュートがポストに当たって跳ね返った球をFW齊藤琉稀空（3年）が押し込んで先制。背番号10を背負う齊藤はさらに速攻から1点加え、2―0で折り返した。

　後半に入ると飯塚が反撃し、FW塚本一咲（3年）が1点返した。その後も互いにチャンスが訪れたがスコアは動かず、東福岡が逃げ切った。

近年の福岡大会決勝スコア

年度　　　　　スコア
2015　　東福岡4−0九国大付
2016　　東福岡6−0九国大付
2017　　東福岡2−0筑陽学園
2018　　東福岡2−1筑陽学園
2019　筑陽学園1−0東福岡
2020　　東福岡1−0九国大付
2021　　東福岡2−1飯塚
2022　飯　　塚1−0東福岡
2023　飯　　塚1−0東福岡
2024　　東福岡2−0東海大福岡
2025　　東福岡2―1飯塚