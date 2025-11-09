第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが自身のブログで、インプラントの手術後に4日間禁酒していたことを明かしました。



花田さんは、「インプラント手術から4日間お酒を控えていました」とコメントし「週末なので久しぶりの乾杯」と久しぶりにお酒を楽しんだことを報告しました。投稿された写真には、大きなビールジョッキを掲げ満面の笑みを浮かべる花田さんの姿が写っています。







夕食は焼肉を選んだ花田さん。投稿された写真からは、薄切りの牛肉や牛タンなど豪華な焼肉の数々が確認できます。特に牛タンは淡いピンク色で、整然と並べられ、パセリが彩りを添えています。また、石鍋にはオレンジ色のスープに牛肉や玉ねぎ、緑の野菜が入った料理も写っていました。







食事の内容について、花田さんは「私はライス 百華はライスとうどん、桃果はうどん、妻は炭水化物なしとそれぞれです」とコメント。家族それぞれの好みに合わせた食事スタイルを楽しんでいる様子がうかがえます。







花田さんは最後に、インプラント手術後ということもあり、「肉は用心しながら食べました」とも綴っています。手術後の回復に配慮しながらも、家族との楽しい時間を過ごした様子が伝わってくる投稿となりました。







この投稿に、「ビールやお肉もう歯大丈夫ですねー♪」「大好きな焼肉に久しぶりの生ビールでお兄ちゃん とびきりの笑顔ですね」「今夜のビールは いつもと違って 美味しかったでしょうね」「インプラント手術後4日間の禁酒で横綱級のスピードで復活ですね♡」などの声が寄せられています。



