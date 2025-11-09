外交デビューに続き、初めての国会論戦にのぞんだ高市総理。論戦の中でも特に注目される予算委員会での答弁に備え、高市総理は夜明け前から異例の態勢でのぞみました。

【真剣な表情で…】片山さつき財務大臣とやりとりする高市総理

「働いて、働いて…」言葉通り？午前3時から準備

7日、未明の総理公邸では、午前2時半過ぎから慌ただしい人の出入りが。

そして、数人が出迎えるなか、車列が到着します。

記者

「午前3時過ぎです。高市総理が公邸に入りました」

初めての予算委員会を前に、午前3時ごろから答弁の準備に入った高市総理。振り返れば…

自民党 高市早苗 総裁（10月）

「もう全員に働いていただきます。馬車馬のように働いていただきます。私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます」

まさにあの言葉通りの働き方でしょうか。

そして迎えた朝。9時に始まった予算委員会で、午前3時から答弁の準備を始めたことについて問われると…

高市総理（7日・衆院予算委）

「手伝ってくれた秘書官、宿舎から公邸までついてきてくれたSPさんと、ドライバーの方にはご迷惑をかけたと思っております」

その“働き方”をめぐって、労働時間の規制を緩和する方針については…

高市総理（7日・衆院予算委）

「私自身も過労死に至るような残業をよしとはしていない。労働者のニーズや働き方の実態を、ちゃんと見極めて検討を進めていくべきもの」

“野党”公明党とも論戦 裏金議員めぐり異例の事態も

4日から始まった初の国会論戦。盛り上がりを見せたのは…

公明党 斉藤鉄夫 代表（5日・衆院本会議）

「公明党の斉藤鉄夫です。野党として新出発しました」

公明党がただしたのは、連立を離脱する要因となった“裏金問題”。

公明党 斉藤代表（5日・衆院本会議）

「国民の信頼なくして、いかなる政策の論議も説得力を持ちません 。『政治とカネ』の問題に、一刻も早く決着をつけるべきです」

裏金を巡っては、参院の代表質問で異例の事態も。本来なら壇上に陪席するはずの佐藤啓官房副長官が、野党の反発を受けて自席にとどまっているのです。

佐藤氏は高市氏と同じ奈良県出身。いわゆる裏金議員ですが、選挙を経ないまま官房副長官に抜擢されたことに身内からも…

自民党 石井準一 参院幹事長（10月28日）

「我々与党の立場も、この任命については多少疑問視」

高市総理は、参院の任期が6年であることなどを理由に、佐藤副長官の登用に理解を求めました。

高市総理（6日・参院本会議）

「どうか与野党の先生方におかれましては、佐藤官房副長官をお育ていただけますこと、心よりお願いを申し上げます」

政治とカネの問題に関しては、懸案の企業・団体献金についても、高市総理は従来の答弁から踏み込むことはありませんでした。

トランプ氏に伝えた？「防衛費」増額の財源は…

論戦は、トランプ大統領との会談をめぐっても…

立憲民主党 野田佳彦 代表（4日・衆院本会議）

「個人的な関係構築の良いスタートを切れたのではないかと拝察しています。ただし、トランプ大統領を『ノーベル平和賞に推薦する』と伝えたとしたならば、それは行き過ぎた『お世辞外交』であり軽率です」

立憲民主党の野田代表は、日米首脳会談の直後にトランプ大統領が「核実験」を指示したことに言及したうえで、それでもノーベル平和賞に推薦するつもりかと問うと…

高市総理（4日・衆院本会議）

「推薦の事実、及びこれを前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えます」

トランプ大統領に伝えたという防衛費の増額をめぐっては、財源が明らかになっていませんが…

国民民主党 玉木雄一郎 代表（5日・衆院本会議）

「新たな財源が必要なのか、必要ならその財源に新たな増税を考えているのか。『防衛国債』発行についての考えを伺います」

高市総理（5日・衆院本会議）

「防衛国債とするか否かは未定だが、新しい財源調達のあり方については、前向きに検討しているところです」

「食品の消費税は0％に」主張から一転 高市カラーは？

そして、物価高対策をめぐっては、食品の消費税引き下げについて明言していませんが…

立憲民主党 本庄知史 政調会長（7日）

「高市総理も持論は賛成だと私は理解をしている」

実際、高市氏は5月に、「国の品格として、食料品の消費税率は0％にするべき」と主張していました。

立憲民主党 本庄政調会長（7日）

「これ、わずか半年前なんですよ。何年も前ならともかく半年前。この間一体何があったんでしょう」

高市総理（7日）

「残念ながら、自分が所属する政党で賛同を得られないことを、いつまでもつき通すというわけにもいかない。ただ現在も、これ（食料品の消費税減税）を選択肢として排除するものではない」

自民と維新の連立合意の中に、検討事項として、食品の消費税引き下げが入っていると説明。法制化も検討するといいます。

立憲民主党 本庄政調会長（7日）

「いつ、どのように検討されるお考えか。そんなに時間ないですよね」

高市総理（7日）

「残念ながら、日本の遅れたPOSレジシステムのせいでございます。（改修などに）1年もしくはそれ以上かかるものもあると」

立憲民主党 本庄政調会長（7日）

「我々も業界から話を聞いているが、1年というのはかなり過大だと思う。我々が出している法案をこの臨時国会で通してもらえれば、（来年）10月1日だったら間に合う。この食料品の消費税減税について協議しませんか、いかがですか」

高市総理（7日）

「少なくとも自民党・日本維新の会の間では、協議会をつくって協議をする」

物価高対策、防衛費増額、政治とカネなどの政策に、高市カラーはどう反映されるのでしょうか。