乃木坂46・櫻坂46・日向坂46の3グループによる“新参者 二〇二五”開幕！初日公演を乃木坂46・6期生が飾る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月8日、乃木坂46・6期生がライブ公演『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』の初日公演を迎え、乃木坂46・櫻坂46・日向坂46の3グループによる“新参者 二〇二五”が幕を開けた。

■「先輩方の背中に少しでも近づけるように、“新参者”というライブを通してみんなで頑張っていきます」（乃木坂46・6期生 森平麗心）

約2年ぶりの開催となった、『新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER』。11月8日より東急歌舞伎町タワーにある劇場「THEATER MILANO-Za」にて、2025年に加入した乃木坂46・6期生、櫻坂46・四期生、日向坂46・五期生たちによるライブ公演も実施されている。

初日の公演を務めた乃木坂46・6期生の森平麗心は“新参者 二〇二五”に関して「先輩方の背中に少しでも近づけるように、“新参者”というライブを通してみんなで頑張っていきますので、応援よろしくお願いします！」と意気込みを語った。乃木坂46・6期生の公演を皮切りに、日向坂46・五期生、櫻坂46・四期生が続き、各グループの個性を発揮していく。彼女たちの坂道を駆け上がる姿に注目したい。

また、乃木坂46・6期生による新曲「市営ダンスホール」も初披露され、こちらは11月8日24時よりストリーミング＆ダウンロードの配信がスタート。ぜひチェックしよう。

乃木坂46は、6期生の瀬戸口心月と矢田萌華がセンターに立つ40枚目のシングル「ビリヤニ」を11月26日に発売することをすでに発表している。年明けには約7年振りの5thアルバム『My respect』の発売も決定しており、“新参者 二〇二五”を経てさらに進化していくグループに期待したい。

PHOTO BY 鈴木健太(KENTA Inc.)

■ライブ情報

『久保史緒里 卒業コンサート』

11/26（水）神奈川・横浜アリーナ

11/27（木）神奈川・横浜アリーナ

『乃木坂46 40thSGアンダーライブ』

12/19（金）東京・日本武道館

12/20（土）東京・日本武道館

12/21（日）東京・日本武道館

乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』

2026年

02/22（日）東京・有明アリーナ

02/23（月・祝）東京・有明アリーナ

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

乃木坂46 40th SINGLE「ビリヤニ」

2025.11.26 ON SALE

乃木坂46 5th ALBUM『My respect』

■関連リンク

『新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER』特設サイト

https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/shinzanmono/

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com/

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/

■【画像】乃木坂46・6期生による『新参者 二〇二五』初日公演写真 他

PHOTO BY 鈴木健太(KENTA Inc.)