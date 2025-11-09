BE:FIRSTのメンバー、RYOKIこと三山凌輝が、11月8日深夜にグループからの脱退を正式発表。これに対してファンから続々とエールが寄せられている。芸能記者が語る。

「これを報じた『スポニチアネックス』によると、関係者の話として、『（脱退を）引き留めようと長らく話し合ってきたが、本人の意志が非常に強かった』と説明。彼に代わって『ファンに申し訳ない』と陳謝しています」

5月、グループのマネジメント事務所と俳優の事務所を同時に辞めて独立した三山。グループの活動は一時休止することが発表されたものの、事務所は「復帰」を視野に入れてきたというが……。

「8月に趣里さんとの結婚、9月には第1子の誕生を発表した三山さん。同じく関係者によると、最近の話し合いでは『独り立ちして稼げるようになり、趣里と子供を守っていく』という強い思いを繰り返し訴えていたそうです」

やはり人生の転機を迎え、独り立ちして家族を守るという思いが脱退を決断させたようだ。

彼の脱退発表に対してX上では、《これからの道も応援したい》《本人が望んだ事ですから尊重したいです》《BE:FIRSTと三山凌輝に幸あれ》と、温かいエールが寄せられている。芸能プロ関係者はこう語る。

「これまで三山さんは、グループ結成時のオーディションの際、山之内すずさんとの熱愛が発覚。今年4月下旬には、人気YouTuber・Rちゃんに1億円“貢がれていた”とする疑惑が報じられるなど、決して三山さんのイメージは良くありませんでした。

しかし今回の脱退は、RYOKIとしてグループの傘で守られ続けるのではなく、三山凌輝として家族を守るという責任感の表れ、またグループ全体にも迷惑をかけたことへのケジメという見方もある」

今後三山は俳優業に専念し、映像作品の撮影にも入るという。今後は夫婦二人三脚での活躍が見込まれる。

「趣里さんも、来年秋公開の織田裕二さん主演映画『踊る大捜査線 N.E.W.』に新キャストとして出演することが『女性セブンプラス』で報じられています。役者の先輩として趣里さんとお互い切磋琢磨しながら、夫婦で新たなステージへ挑戦していくことになりそうです。グループを抜けることは試練の道でしょうが、ここからどう成功できるか、期待が高まっています

また、グループとしても6人で新たなスタートを切ることで、新たな結束が生まれることもあります」（同前）

趣里と生まれてきた我が子のために選んだ別の道。新たな人生への応援が広がっている。