大地真央、黒木瞳の家から迎え入れた“新しい家族”を紹介「黒木さんに似てかわいい」「高貴な佇まい」
俳優の大地真央（69）が8日、自身のインスタグラムを更新。「#家族が増えました」と、新たに迎え入れたサイベリアンの愛猫を写真で紹介した。
【写真】「高貴な佇まい」黒木瞳の家から迎え入れた大地真央の愛猫
大地は「はじめまして! ボクtatinといいます うまれて2かげつと11にちです」とかわいらしくひらがなで投稿。「くろきひとみというひとのおうちでうまれました きょうからここのおうちのこです」と、宝塚歌劇団月組トップの名コンビとして共に活躍した俳優・黒木瞳（65）のもとで生まれた猫の赤ちゃんを譲り受けたことを明かした。
さらに「スフレおにいちゃんとブリュレおにいちゃんとシュシュテおねえちゃんにはまだあってません きょうはパパとママとびょういんにもいってなにがなんだかわからないのではやくねることにします はやく3ニャンにあいたいな〜」と猫の気持ちになりきってつづっている。
愛らしい写真の数々に「可愛すぎるっっ」「べっぴんさんですね」「美しい猫様」「高貴な佇まいですごい」「黒木さんに似てかわいい」「たくさんのお写真を楽しみにしています」といった声が寄せられている。
