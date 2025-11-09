フワちゃん、活動休止中に手術していた “唯一のハッピーニュース”も 1年8ヶ月ぶりYouTube動画で明かす
タレントのフワちゃん7日、自身のYouTubeチャンネル「フワちゃんTV」を更新し、活動再開を発表した。
【動画】「編集天才すぎやろ」…フワちゃん、約1年8ヶ月ぶりYouTube動画
自身のXで同日、「女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と発表。YouTubeの動画投稿は、2024年3月以来、1年8ヶ月ぶりとなった。
「フワちゃん、活動再開します！！！」と題した約2分半の動画。活動休止中の様子をテンポよく紹介。「各所の謝罪にまわる毎日」のほか、「喉のポリープ手術」を明かしたほか、活動休止期間中、唯一のハッピーニュースとして「甥っ子うまれた」も報告。イギリスに留学し、プロレス修行していたことも伝えた。
そして、7日にスターダムの会場に現れた様子も動画で公開。謝罪とともに、マットに両手をつき、「よろしくお願いします！」と決意を示した。12月29日に東京・両国国技館大会に出場する。
フワちゃんをめぐっては、2024年8月にXでやす子に対して不適切な投稿を行い、謝罪。8月11日に芸能活動休止を発表。書面では「この度の件の責任の重さを考え、一つの区切りとして、しばらくの間、芸能活動をお休みさせていただくこととにしました。活動休止期間は、自分のことを見つめ直す時間にできればと思っております。反省して、精進します」と伝えていた。
