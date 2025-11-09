「前前前世」はVaundyがカバー RADWIMPSトリビュート第7弾アーティスト発表
RADWIMPSが11月19日にリリースするメジャーデビュー20周年記念トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』の第7弾参加アーティストとして、Vaundyが「前前前世」をカバーすることが発表された。
【写真】Vaundyが「前前前世」で参加 コメント全文
「前前前世」は、新海誠監督による映画『君の名は。』（2016年）の主題歌として知られるRADWIMPSの代表曲のひとつ。Vaundyは寄せられたコメントのなかで、「僕が高校生の時、世の中を震わせたこの曲を今回このような形で歌わせていただけて光栄です」と語り、「『前前前世』を聴いていた夢から目が覚めて、もう一度違う場所で起き上がるイメージでカバーアレンジしました」とアプローチを明かした。
さらに、「いつも新しいRADWIMPSを開拓していく姿に感銘を受けています」とのリスペクトのメッセージを送っている。
『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』では、11月3日から14日間にわたり、参加アーティストとカバー楽曲が1日1組ずつ発表される形式がとられており、これまでに発表されたのは、iri（「ふたりごと」）、上白石萌音（「25コ目の染色体」）、ずっと真夜中でいいのに。（「有心論」）、角野隼斗（「すずめ」）、SEKAI NO OWARI（「最大公約数」）、DISH//（「携帯電話」）。Vaundyは7組目の発表となる。
SNSでは、アルバムのジャケット写真に参加アーティストを示唆する“ヒント”が隠されているという考察が、引き続き盛り上がりを見せている。
