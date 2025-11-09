滝沢眞規子、広々自宅公開「出して撮って片付けてを1人黙々と」YouTube撮影の裏側明かす
【モデルプレス＝2025/11/09】モデルの滝沢眞規子が11月8日、自身のInstagramを更新。自宅でのYouTube撮影の裏側を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳3児の母モデル、片付け中の広々自宅公開
滝沢は「YouTubeの裏側。汚い」「出して撮って片付けてを1人黙々と繰り返してます」とコメント。撮影準備から片付けまでを1人でこなす様子を明かし、「こういう時はお喋りをする踏ん張る力が抜けてしまうし、時間が無駄になるので無言でやるのがポイントです」と、自分流の作業スタイルを明かした。
さらに「無の境地です。私の休日はだいたいこんな感じ。まだまだ他にもあるので一旦ハンバーガーが食べたいです」と、ユーモアを交えながらリアルな日常を綴っている。
投稿された写真には、広々としたリビングで大量の荷物を整理する滝沢の姿が。床には透明の袋に入ったアイテムが並び、背後には段ボールが積まれている。洗練されたインテリアが広がる空間で、黙々と作業に取り組む様子が披露されている。
この投稿には「汚いといっても全然綺麗」「リアルな姿、好感度しかない」「無言で作業、めっちゃわかる」「撮影の裏側ってこんなに地道なんだ」「華やかな人ほど、裏では努力してるんだなと思った」「ストイック」「本当に素敵すぎる」といった声が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
