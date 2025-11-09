「節約中だけどオシャレしたい」人へ！【GU】高見え狙える♡「おすすめカーデ」

出費はなるべく抑えたいけれど、今年らしいオシャレを楽しみたい！ そんな大人世代の味方にぴったりなのが【GU（ジーユー）】。プチプラなのに高見えが狙えそうなカーディガンが、この秋も多数ラインナップしています。今回は、1枚プラスするだけで着こなしが上品 & 新鮮に見えそうな「おすすめカーデ」を、スタッフさんのお手本コーデとともに紹介します。

ジャケット見えするきれいめカーディガン

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」\2,990（税込）

ノーカラージャケットのようなデザインをしたこちらのカーディガンは、公式サイトによると「さまざまな種類の糸をミックスして編み込んだツイードライクな編地」が特徴。ほどよい厚みと凹凸が、さらっと羽織るだけで高級感を醸し出します。存在感のあるゴールドボタンと外ポケットも、エレガントな雰囲気。

ほどよい厚みで肩掛けもキマる

ジャケット見えするカーディガンという絶妙なボリューム感は、着回しやすさという点でもおすすめ。秋のはじめは羽織りとして、肌寒くなってきたらコートの中に着るインナーとして、長く活躍してくれそうです。こちらのスタッフさんのように肩掛けするのもおすすめ。ツイードライクな編地が肩まわりにおしゃれ上級者のようなアクセントをプラスしてくれます。

キラキラ × もけもけが今年らしさたっぷり

【GU】「シャイニークルーネックカーディガンZ」\2,990（税込）

ラメを含んだフェザー調素材に、パール調ボタンと華やかな要素が満載のカーディガン。使いやすいボリューム感とシルエットで、着こなしにトレンド感をプラスしてくれそうです。羽織りとしてもプルオーバーとしても着られて、ボタンの留め外しを工夫すれば抜け感のある着こなしを楽しめます。

ボトムスにインするスタイルも新鮮に

ほどよいボリューム感のカーディガンなので、ボトムスにインする着こなしができるのも魅力。ハイウエストのスカートが持つ高いデザイン性を邪魔することなく、華やかな上品さをプラスしてくれています。カジュアルやマニッシュなど、さまざまなテイストのコーデに取り入れてみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N