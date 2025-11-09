女優の郄石あかり（22）が9日までに自身のインスタグラムを更新。台湾でのオフショットを公開した。

自身のファースト写真集「幻灯」の撮影を台湾の台南・高雄エリアで行ったという郄石は「写真集で行った台湾の懐かしい写真たちです」と紹介し、オフショットを公開。

さらに、「重版決定と25万人フォロワーという嬉しいことが重なり、だいぶ舞い上がっています」と喜びをあらわにし、「これからもよろしくお願いします」と伝えた。

フォロワーからは「重版おめでとうございます」「朝ドラの撮影大変だと思うけどめっっちゃ応援してます」「可愛すぎるオフショットありがとうございます」「めっちゃ素敵です」「写真集のために台湾に行ったのですね」「あかりちゃんの魅力が色んな人に伝わってて嬉しい」などのコメントが寄せられた。

郄石がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務めている。