「ACEes」の深田竜生さんと関西ジュニアの西村拓哉さんがSUPER EIGHTの大倉忠義さんが編集長に就任したエンタメマガジン『Zessei』の創刊記念写真展の記者会見に登場しました。



【写真を見る】【 ACEes・深田竜生 】 なにわ男子・道枝駿佑との撮影で大倉忠義が帰ってしまい 「寂しかった」 結成間もないLAロケではグループへのアドバイスも



大倉さんが編集長を務めるSTARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアがメインで登場するエンターテイメントマガジン『Zessei』の創刊を記念して、2025年11月10日（月）〜11月30日（日）までの期間、ラフォーレミュージアム原宿にて写真展が開催されます。





『Zessei』の表紙を飾った「ACEes」の深田さんは‟（表紙に）決まったのを5人で聞いた時に盛り上がったし、LAでの撮影で気合いをめちゃくちゃ入れて臨みました。自分のことなんですけど、中ではなにわ男子の道枝（駿佑）くんとも撮影させていただいて光栄でした”と表紙に選ばれた喜びを語りました。



裏表紙を飾った「関西ジュニア」の西村さんは‟普段やっている雑誌とは一味違う写真集に近い撮影ができるとのことでお聞きした時は楽しみな気持ちでいっぱいでした。”と回顧。裏表紙では関西ジュニアらしい撮影をしたそうですが、誌面の中ではクールな姿を見せたそうで、西村さんは‟セクシーな表情をすることを意識しました。”と明かしました。







大倉さんは両方の撮影に立ち会い、LAロケでは撮影前にロケハンも行ったそう。大倉さんの編集長ぶりについてMCから質問されると、深田さんは「本人の前でですか？」と戸惑いながら‟LAについてきてくださって、ロケハンも行ってくださって気持ちよく撮影させていただきました”と感謝。しかし、道枝さんとの撮影では‟道枝君の撮影が終わったら帰っちゃって寂しかったです。見てほしかったです。スケジュール的にもお忙しそうだったんですけど”とこぼしました。





一方、西村さんは‟8人で裏表紙を撮ったけど、8人のわちゃわちゃも距離感で見え方が変わってくるっていうアドバイスをいただいて、『Zessei』の雰囲気にこだわっていたのが印象的でした”と明かしました。

実はこの質問は大倉さんから聞いてほしいとお願いしていたようで2人の回答を聞いて、‟西村はさすがで１を10に広げてくれた。”と褒めると、深田君はふわふわしていましたね”と話し、会場を笑わせました。





さらに、深田さんに「大倉さんからもらった具体的なアドバイスは？」と質問されると、深田さんは中々出てこず「やばいですね、この間」と苦笑しつつも、‟LAで和食を食べて。僕は大倉くんとちゃんとお話させていただくのが初めてぐらいだったんですけど、雑誌のアドバイスというよりかは、僕、「ACEes」が結成して間もなかったので、グループのことだったりとか、すごい相談に乗っていただきました。そのおかげで表情もほぐれて雑誌でも楽しく撮影できました”と笑顔を見せました。







【担当：芸能情報ステーション】