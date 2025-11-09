トリミングに行った愛犬のシャンプーした様子を送ってもらった飼い主さん。送られてきた様子には「知らん知らん！！」と思わず爆笑する衝撃的な姿が！？その姿がTikTokに公開されると、記事執筆時点で115万回再生を突破し、「笑い止まらなくて死ぬwww」「ほんとに誰w」「電車で見るんじゃなかった笑」と多くのユーザーを爆笑させました！

【動画：『こんなにも可愛らしい犬が…』シャンプーの様子を送ってもらった結果→『衝撃的な表情』】

可愛い愛犬をトリミングサロンへ

TikTokアカウント「こたくん（@kotakundayo22）」では、シーズー犬の「こた」くんの日常が更新されています。

この日はこたくんのトリミングの日。トリミングサロンへ送り出し、飼い主さんはサロンからの連絡を待っていたのだそう。

ここのトリミングサロンは、預かっているワンコの様子を写真や動画付きで教えてくれるそうで、飼い主さんもこたくんの様子をお伝えされたのだとか。

しかし、その伝えられた様子が衝撃的だったといいます。いったい、こたくんはどのような様子だったのでしょう。

シャンプー後の姿が衝撃的すぎる！

あまりにも別犬すぎる……！！衝撃的すぎる姿に、飼い主さんも「知らん知らん！」と爆笑してしまうほどです。

シャンプー後の姿なのでしょう。ふわふわだった毛はぺったりと体にくっつき、ボリュームが一気にダウン！さらに、シャンプーで驚いてしまったのでしょうか。いつも以上にまんまるな瞳が見開かれており、ちょっぴりホラー味を感じる姿です（笑）

シャンプーをしてくれたトリマーさんも、あまりの変わりように笑ってしまっていたそうで、何気ないサロン通いで周りの多くの人を笑顔にしたこたくんなのでした！

別犬のような姿にSNSユーザーも爆笑

こたくんの衝撃的な変わりようは、TikTokに投稿されると115万回以上再生されるほど話題に！コメント欄には「笑い止まらなくて死ぬwww」「ほんとに誰w」「電車で見るんじゃなかった笑」「なんか目がキマってて好きwww」といった声が殺到しました。

飼い主さんやトリマーさんだけでなく、SNSユーザーにも笑いを届けたこたくんの様子は、TikTokアカウント「こたくん」で見ることができます。

可愛らしく、時に頑固な一面もみせる愛らしいこたくんの様子に、ぜひ癒されてくださいね！

こたくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「こたくん（@kotakundayo22）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。