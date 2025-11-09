東京から大阪への年末帰省、手軽に新幹線を予約できると聞いて「LINEからEX」を試してみたら“クレカ払い”不可！ “約1万5000円”の支払いなら「スマートEX」を使ったほうがよい？

一部の路線では「LINEからEX」による新幹線予約が可能に

東海旅客鉄道株式会社（JR東海）・西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）・九州旅客鉄道株式会社（JR九州）の3社は、2025年10月4日より「LINEからEX」のサービスを開始しました。

対象区間は、東海道・山陽・九州新幹線の東京～鹿児島中央間です。「LINEからEX」は、LINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」を友達追加で利用可能な新幹線予約サービスです。

予約完了後は、乗車前にモバイル端末を含む交通系ICカードを指定するか、予約サイトから乗車用QRコードを表示し改札にタッチすることで乗車が可能となります。

また、従来のサービスである「スマートEX」や「エクスプレス予約」と異なり、アプリ連携の可能なLINEアカウントさえあれば、いわゆる「お客様情報」の入力は不要となっています。



「LINEからEX」はクレジットカード決済非対応

一方、「LINEからEX」は他の予約手段と比較すると注意が必要な点もあるようです。よくある質問でも「本サービスの決済方法はPayPayのみとしております。他の決済手段はご利用いただけません。」と回答しています。

また、予約の変更は一切できないそうで、変更したい場合は元の予約を払い戻しのうえ、新規に予約する必要があり、320円の払戻手数料がかかるそうです。

ちなみに、同日中に「払戻」と「新規予約」の操作を行った方には、次回の予約時に利用できるPayPay商品券160円分が配布されます。さらに、「LINEからEX」は「乗車日1ヶ月前」からしか予約できないことから、年末年始などの繁忙期の利用であれば、他の予約手段も検討したほうがいいかもしれません。



新幹線を少しでも安く利用したい場合の予約方法

新幹線を少しでも安く利用するには、エクスプレス予約やスマートEXで予約する方法や、「早特商品」を利用する方法があります。

今回は通常期で東京～新大阪間を「のぞみ・普通車指定席」に乗車するケースを例に、各サービスのおとな1名片道運賃の比較を以下の表1にまとめました。

2025年11月1日時点で、通常期における東京～新大阪間の通常料金は普通車指定席・おとな1名片道1万4720円ですが、「LINEからEX」を利用した場合、1万4620円と100円安くなります。

一方、エクスプレス予約を利用すると490円、スマートEXを利用すると200円安く新幹線に乗れるようです。さらに、予定が決まっている場合は、「早特商品」を利用すると、より安価に新幹線に乗れるかもしれません。

表1

エクスプレス予約 スマートEX LINEからEX 乗車区間 東京～新大阪間（のぞみ・普通車指定席） 年会費 1,100円（税込み） 年会費無料 おねだん（通常料金との差額） 14,230円（▲490円） 14,520円（▲200円） 14,620円（▲100円） 早特 あり なし

出典：東海旅客鉄道株式会社（JR東海）「スマートEX・エクスプレス予約・LINEからEXのサービス比較」を基に筆者作成



まとめ

2025年10月4日よりサービス開始となった「LINEからEX」ですが、いくつか注意点もあるようです。LINEアカウントさえあればお客様情報の入力が不要なのはメリットですが、決済方法や予約期間には注意が必要かもしれません。

今後サービス内容や料金が変更される場合がありますので、新幹線の乗車を検討される場合は、最新の情報をチェックしてみてください。年末帰省の新幹線を予約する際に、少しでも本記事がお役に立てれば幸いです。



出典

東海旅客鉄道株式会社（JR東海）・西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）・九州旅客鉄道株式会社（JR九州） 10月4日より「LINEからEX」のサービスを開始しました。

東海旅客鉄道株式会社（JR東海）・西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）・九州旅客鉄道株式会社（JR九州） サービス概要

東海旅客鉄道株式会社（JR東海） スマートEX・エクスプレス予約・LINEからEXのサービス比較

東海旅客鉄道株式会社（JR東海）・西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）・九州旅客鉄道株式会社（JR九州） よくあるご質問

東海旅客鉄道株式会社（JR東海）・西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）・九州旅客鉄道株式会社（JR九州） 払いもどしされた一部の方にPayPay商品券をプレゼント

東海旅客鉄道株式会社（JR東海） アクセス検索

東海旅客鉄道株式会社（JR東海）・西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）・九州旅客鉄道株式会社（JR九州） 商品一覧

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー