森咲智美、家族でディズニーシーへ 夕暮れバックショットで美脚披露「美しい後ろ姿」「素敵な家族」と反響
【モデルプレス＝2025/11/09】タレントの森咲智美が11月8日、自身のInstagramを更新。家族で東京ディズニーシーに行った際の写真を公開した。
【写真】夫はプロ野球選手の美女タレント、ミニ丈からスラリ美脚輝く
森咲は「家族でディズニーシーへ」と東京ディズニーシーを訪れたことを報告し、「事前に1歳＆0歳の子が乗れるアトラクションをマップにメモして、ごはんスポットやモバイルオーダーできるお店、ベビーカーで通りやすいルートをチェック そのおかげで、前よりずっとスムーズに楽しめたかな」と幼児と乳児を連れた工夫を綴り、ミニーマウスのカチューシャをつけた自身がミッキーマウスの耳付きパーカーを着ている長女を抱っこしているショットや、2歳息子の姿を公開した。
また、「ちょうど子どもたちがお昼寝中に撮ったもの この時間に旦那さんと食べ歩きやお土産探しをして少しゆっくり過ごせました」と夕暮れ時に撮影された自身の後ろ姿のショットも公開。ミニスカートにロングブーツ姿で、真っ直ぐに伸びた美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「美しい景色に美しい後ろ姿」「素敵な家族」「子どもたち可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子を妊娠していることを発表。8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
◆森咲智美、家族で東京ディズニーシーへ
◆森咲智美の投稿に反響
