【ユグドラシス ガルム・リッパー】 【メガミデバイス M.S.G ユグドラシス ガルム・リッパー アイデカールセット】 予約開始：11月12日 発売日・価格：未定

コトブキヤは、プラモデル「ユグドラシス ガルム・リッパー」とアイデカール「メガミデバイス M.S.G ユグドラシス ガルム・リッパー アイデカールセット」を11月12日より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

今回「メガミデバイス」の公式ブログ「メガミデバイス オフィシャルブログ メガミ開発室」にて本情報が公開され、北欧神話の登場人物やクリーチャーをキャラモチーフとし、ハードなミリタリーデザインをミックスした「ユグドラシス」シリーズ第1番機である「ガルム・リッパー」の魅力を画像と共に紹介しているほか、専用アイデカール「メガミデバイス M.S.G ユグドラシス ガルム・リッパー アイデカールセット」についても紹介している。

「ユグドラシス ガルム・リッパー」

「メガミデバイス M.S.G ユグドラシス ガルム・リッパー アイデカールセット」

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama