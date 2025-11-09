コトブキヤ、美少女プラモ「メガミデバイス」より「ユグドラシス ガルム・リッパー」を11月12日より予約開始！
【ユグドラシス ガルム・リッパー】 【メガミデバイス M.S.G ユグドラシス ガルム・リッパー アイデカールセット】 予約開始：11月12日 発売日・価格：未定
コトブキヤは、プラモデル「ユグドラシス ガルム・リッパー」とアイデカール「メガミデバイス M.S.G ユグドラシス ガルム・リッパー アイデカールセット」を11月12日より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
今回「メガミデバイス」の公式ブログ「メガミデバイス オフィシャルブログ メガミ開発室」にて本情報が公開され、北欧神話の登場人物やクリーチャーをキャラモチーフとし、ハードなミリタリーデザインをミックスした「ユグドラシス」シリーズ第1番機である「ガルム・リッパー」の魅力を画像と共に紹介しているほか、専用アイデカール「メガミデバイス M.S.G ユグドラシス ガルム・リッパー アイデカールセット」についても紹介している。
「ユグドラシス ガルム・リッパー」
「メガミデバイス M.S.G ユグドラシス ガルム・リッパー アイデカールセット」
【お知らせ】- メガミデバイス公式/MEGAMI DEVICE official (@MEGAMIDEVICE) November 9, 2025
2025年11月12日(水)より「ユグドラシス ガルム・リッパー」ご予約受付開始予定です。
「朱羅・皇巫」を手掛けたデザイナーNidy-2D-さんによるBlock2対応シリーズが満を持してスタート！
詳しくはブログをご覧ください！
#メガミデバイス https://t.co/nYDcJ2b5g2
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama