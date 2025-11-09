【ネコ漫画】猫も二度見する！「おとーしゃん…じゃなくておかーしゃん!?」戸惑う愛猫の“解せぬ”表情が愛おしい【作者に訊いた】
【漫画】本編を読む
愛猫・麦くんとの猫生活を描く麦ママ(@migi0.715)さんのネコ漫画「笑う門には麦がいる」は、毎回2万いいねを超える人気の作品。Instagramのフォロワーは、13万人を超える。今回は、大好きな麦ママと下僕として扱われているパパさんが合体!?混乱を極めた愛猫の話を紹介する。
■ 「おかーしゃん!?」と混乱する麦くんのリアクションがおもしろすぎてハマる！
麦くんは根っからの内弁慶。知らない人の前では小さくなって気配を消すが、家では一変して態度がでかいタイプだという。所かまわず甘え、要求し、自由気ままに振る舞う。そのわがままな姿がかわいいと麦ママさんは笑う。
そんな麦くんがある日見せたのは、完璧な「二度見」だった。麦ママさんが麦パパさんのパーカーを着ていた日、麦くんはいつものように「すんすん」とニオイを嗅ぎ、「にゃんだ、おとーしゃんか…」とスルー。しかし、通り過ぎたところで「にゃに！」と振り返り、再確認を繰り返したそうだ。
「おとーしゃんのニオイがするのに、おかーしゃんなの？」と、解せぬ顔で混乱する麦くん。ニオイの主が入れ替わったような世界に、麦くんの脳内は大混乱しているようだった。当時の様子について麦ママさんは「猫で言うならば、毛皮の交換をしたようなものでしょうか？なんにせよ、混乱させてしまってすまぬ」と、なかなかお目にかかれない二度見を振り返った。
猫は視覚よりもニオイと音で世界を感じ取る生き物。だからこそ、家族のニオイが混ざると一瞬で世界がバグるのかもしれない。「今度は夫に私の服を着てもらって、麦がどんな反応をするのかをやってみたいな」と語る麦ママさん。「服チェンジ実験」の結果が楽しみだ。
麦くんとの、ほのぼのとした日常を描いた本作「笑う門には麦がいる」。ツンデレな愛猫に癒やされたいならぜひ読んでみてほしい。
取材協力：麦ママ(@migi0.715)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。