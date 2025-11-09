【カタヌキヤ×歌舞伎】かわいすぎる！親子パンダの「連獅子」いちご味バウム登場
歌舞伎とパンダのコラボスイーツが、またまた話題を呼びそうです。松竹とカタヌキヤによる人気シリーズから、「歌舞伎パンダバウム 連獅子（いちご味）」が2025年11月6日（木）より登場！勇ましく舞う親獅子と仔獅子を、かわいいパンダの親子で表現した新作は、見た目も味も特別。型ぬきしながら楽しめるバウムクーヘンで、伝統美と遊び心を一緒に味わってみてはいかがでしょうか♪
親子パンダが舞う♡「連獅子」を甘く表現
「歌舞伎パンダバウム 連獅子（いちご味）」は、人気演目『連獅子』をモチーフにした、カタヌキヤと松竹のコラボ第2弾。
しっとり焼き上げたバウムクーヘンに、華やかないちごの香りが広がります。型ぬきで絵柄をくり抜きながら味わうスタイルは、おいしさと遊び心を同時に楽しめるのが魅力。
親子のパンダが勇ましく舞う姿に、思わず笑みがこぼれます♡
伝統とかわいさの融合、贈り物にもぴったり
松竹が誇る「歌舞伎」の世界観と、カタヌキヤのキュートなデザインが融合した本作は、手みやげやギフトにもぴったり。
価格は648円（税込）と手に取りやすく、東京駅の「松竹歌舞伎屋本舗」や「カタヌキヤ銀座本店」で購入できます。
旅の思い出や季節の贈り物としても喜ばれる、粋でユニークなお菓子。第1弾のプレーン味に続き、今回はいちご味でさらに華やかさがアップしました。
型ぬきで楽しむ、かわいくておいしい体験
カタヌキヤの人気スイーツ「型ぬきバウム」は、白いパウンド生地にデザインをプリントし、線に沿って型ぬきできる新感覚バウムクーヘン。
見て、遊んで、食べて楽しい体験型のお菓子として人気を集めています。
伝統の美しさと現代的なかわいさを融合させた「連獅子（いちご味）」は、手を動かすたびにワクワクするひとときを演出します。
©SHOCHIKU ©KATANUKIYA
かわいさと粋が共演する、特別なひと口を
歌舞伎の格式とパンダの愛らしさが出会った「歌舞伎パンダバウム 連獅子（いちご味）」は、まさに“伝統と遊びの融合”。
見た目のインパクトはもちろん、しっとり食感と上品な甘みが贈る人の心もほどけさせます。発売は2025年11月6日（木）から。
販売は松竹歌舞伎屋本舗各店・カタヌキヤ銀座本店ほか。気軽に楽しめる粋なスイーツで、あなたのティータイムに少しだけ華を添えてみてはいかがでしょうか？