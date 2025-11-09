矢田亜希子、“ブランドアイテム”合わせたモノトーンコーデに反響「美しい」「センスの良さ」
俳優の矢田亜希子（46）が8日、自身のインスタグラムを更新。ブランドアイテムを身につけたコーディネートを披露した。
【写真】「センスの良さ」“ブランドアイテム”合わせたモノトーンコーデの矢田亜希子
「今日は収録の前にジムに行ったという私にとってびっくりな出来事 お疲れ様でした!!」とつづり、自然体な表情を見せる全身ショットをアップ。ブラックを基調としシックにまとまった“モノトーンコーデ”に、「セリーヌ」のニット帽を合わせ、上品な着こなしを披露している。
ファンからは「かわい過ぎて」「美しい」「オシャレセンスの良さ」「ジム偉い!!」などのコメントが寄せられている。
