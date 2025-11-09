ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が７日（日本時間８日）、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。ベッツの自宅にあるバスケットコートで佐々木朗希投手やキム・ヘソン、ミゲル・ロハスらが遊ぶ貴重な動画が公開された。

ワールドシリーズを制覇したドジャースは３日（日本時間４日）にパレードを行った後、ベッツ邸で「アフターパーティー」を開いた。ベッツが投稿したバスケの動画も「アフターパーティー」のパート３となっており、佐々木も参加していたようだ。

ベッツ、クライン、ドライヤーらがフリースローラインから次々とシュートを打ち、佐々木も続いてボールを放つ。だが、外れてしまうと、ロハスからは「ローキ、緊張してるのか？」といじられる場面も。ベッツが正確にシュートを入れていく姿に、ロハスは「ムーキーが勝つぞ。あいつはやばいよな」と、器用さに驚いている様子だった。

ベッツ家主催のアフターパーティーでは、ステージでフリーマンらがダンスを楽しむ様子も。フランス産の高級シャンパンタワーやケーキタワー、ドジャースの本拠地をかたどった可愛いケーキなども用意され、フリーマンの妻チェルシーさんやエドマンの妻クリスティンさんらが、ＳＮＳでベッツ家に感謝の思いを伝えている。