双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。

双子の現況について、綴りました。

【写真を見る】【 中川翔子 】 「弟くん ミルクのむ時 さがす動き 首フリフリがカワユス」 双子の特徴 絵日記で紹介



中川翔子さんは「双子の表情がどんどん変わっていくのおもしろいから 絵日記にしました」「ニコッと笑うのが兄 ニヤッと笑うのが弟 シェーするのが弟」と綴ると、絵日記をアップ。

投稿された絵日記では「お兄ちゃん、おっぱい離してからもチュッチュッってしあわせそう〜に ニコニコ吸う動きをしてカワユス！」・「弟くん ミルクのむ時 さがす動き 首フリフリがカワユス」「やる気まんまんで首フリフリ ミルクさがす動き!! 必殺技と呼んでます」と、双子の特徴について記されています。









続けて「夢で、弟がしゃべってかわいかった！」「現実にいつか2人が喋る時なにを会話するんだろう」と、記しました。



そして「みなさんのお子さんは、成長してなにを喋ってますか？！」と、綴りました。





最後に、中川翔子さんは「復帰後初 ワンマンライブ」「2026 3/1 水戸市民会館」と記すと「不思議だけどだんだん復帰していくのか、、！ 歌を歌えるの嬉しい みんなに会えるの楽しみにしてます！」と、その思いを綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】