TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。
双子の現況について、綴りました。

【写真を見る】【 中川翔子 】 「弟くん　ミルクのむ時　さがす動き　首フリフリがカワユス」　双子の特徴　絵日記で紹介　


中川翔子さんは「双子の表情がどんどん変わっていくのおもしろいから　絵日記にしました」「ニコッと笑うのが兄　ニヤッと笑うのが弟　シェーするのが弟」と綴ると、絵日記をアップ。

投稿された絵日記では「お兄ちゃん、おっぱい離してからもチュッチュッってしあわせそう〜に　ニコニコ吸う動きをしてカワユス！」・「弟くん　ミルクのむ時　さがす動き　首フリフリがカワユス」「やる気まんまんで首フリフリ　ミルクさがす動き!!　必殺技と呼んでます」と、双子の特徴について記されています。

 



続けて「夢で、弟がしゃべってかわいかった！」「現実にいつか2人が喋る時なにを会話するんだろう」と、記しました。

そして「みなさんのお子さんは、成長してなにを喋ってますか？！」と、綴りました。
 


最後に、中川翔子さんは「復帰後初　ワンマンライブ」「2026  3/1 水戸市民会館」と記すと「不思議だけどだんだん復帰していくのか、、！　歌を歌えるの嬉しい　みんなに会えるの楽しみにしてます！」と、その思いを綴っています。
 



【担当：芸能情報ステーション】