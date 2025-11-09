タレント清水ミチコ（65）が8日放送のTBS系「人生最高レストラン」に出演。放送作家、作詞家、タレントなどで幅広く活躍した永六輔さんとの思い出を語った。

清水は東京・麻布十番のそば店を紹介し「渋谷のジァン・ジァンっていう小っちゃいライブハウスでデビューしたようなもんなんですけど、そこにたまたま観に来ていた永六輔さんという方が私を見いだしてくれて、それで自分の番組とか、自分のライブとか、注意とかをたくさん受けて。（永さんが）すごいグルメでもあったんですね。『ここのそば食え』って言って。『食べるとおいしいから行ってみたら？』じゃなくて『食えよ』とか『行けよ』とか、強く言う人だった」と永六輔さんのきっかけで知ったお店だと語った。

MCの加藤浩次が「永さんは誰かを発掘しにきてたってことですか？」と聞くと、清水は「ジァン・ジァンって場所と永さんって仲が良くて、プロデュース的なこともしていたみたいで『今度新人が入るみたいだ』ってことで観に来てくれたみたい」と語った。

清水は「そこからご自身のライブにたくさん出してもらえて。テレビのプロデューサーを紹介してくださって、プロデューサーさんがライブを観に来てくれて。それがフジテレビの佐藤（義和）さんって方なんですけど」と「オレたちひょうきん族」などを手がけた名プロデューサーに出会った転機を明かした。