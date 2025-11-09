宮崎vs群馬 スタメン発表
[11.9 J3第35節](クロスタ)
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 31 岡本享也
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 20 阿野真拓
MF 41 坂井駿也
MF 50 安田虎士朗
FW 18 吉澤柊
FW 58 武颯
控え
GK 32 イ・チュンウォン
DF 4 櫻井風我
DF 28 眞鍋旭輝
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 10 井上怜
MF 34 河合駿樹
FW 27 渡邊星来
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 4 船橋勇真
DF 22 高橋勇利也
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 8 山内陸
MF 27 藤村怜
MF 37 瀬畠義成
MF 49 小竹知恩
FW 11 加々美登生
控え
GK 13 近藤壱成
DF 14 菊地健太
DF 30 小柳達司
MF 5 山口一真
MF 15 風間宏希
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 36 安達秀都
FW 18 田中翔太
FW 38 小西宏登
監督
沖田優
