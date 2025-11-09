[11.9 J3第35節](クロスタ)

※14:00開始

主審:堀善仁

<出場メンバー>

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 31 岡本享也

DF 24 松本雄真

DF 33 黒木謙吾

DF 35 江川慶城

DF 39 下川陽太

MF 8 力安祥伍

MF 20 阿野真拓

MF 41 坂井駿也

MF 50 安田虎士朗

FW 18 吉澤柊

FW 58 武颯

控え

GK 32 イ・チュンウォン

DF 4 櫻井風我

DF 28 眞鍋旭輝

DF 45 田中誠太郎

MF 6 大熊健太

MF 10 井上怜

MF 34 河合駿樹

FW 27 渡邊星来

FW 42 松本ケンチザンガ

監督

大熊裕司

[ザスパ群馬]

先発

GK 21 キム・ジェヒ

DF 3 大畑隆也

DF 4 船橋勇真

DF 22 高橋勇利也

DF 43 野瀬翔也

MF 7 西村恭史

MF 8 山内陸

MF 27 藤村怜

MF 37 瀬畠義成

MF 49 小竹知恩

FW 11 加々美登生

控え

GK 13 近藤壱成

DF 14 菊地健太

DF 30 小柳達司

MF 5 山口一真

MF 15 風間宏希

MF 19 モハマド・ファルザン佐名

MF 36 安達秀都

FW 18 田中翔太

FW 38 小西宏登

監督

沖田優