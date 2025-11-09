[11.9 J1第36節](サンガS)

※14:00開始

主審:長峯滉希

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 22 須貝英大

DF 24 宮本優太

DF 44 佐藤響

DF 50 鈴木義宜

MF 6 ジョアン・ペドロ

MF 32 齊藤未月

MF 39 平戸太貴

FW 11 マルコ・トゥーリオ

FW 14 原大智

FW 29 奥川雅也

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 2 福田心之助

DF 5 アピアタウィア久

MF 10 福岡慎平

MF 18 松田天馬

MF 25 レオ・ゴメス

MF 48 中野瑠馬

FW 9 ラファエル・エリアス

FW 93 長沢駿

監督

チョウ・キジェ

[横浜F・マリノス]

先発

GK 19 朴一圭

DF 13 ジェイソン・キニョーネス

DF 16 加藤蓮

DF 22 角田涼太朗

DF 25 鈴木冬一

MF 8 喜田拓也

MF 14 植中朝日

MF 17 井上健太

MF 37 ジョルディ・クルークス

MF 45 ジャン・クルード

FW 48 谷村海那

控え

GK 31 木村凌也

DF 33 諏訪間幸成

DF 43 埜口怜乃

MF 6 渡辺皓太

MF 18 オナイウ情滋

MF 20 天野純

MF 28 山根陸

MF 30 ユーリ・アラウージョ

FW 26 ディーン・デイビッド

監督

大島秀夫