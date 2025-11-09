京都vs横浜FM スタメン発表
[11.9 J1第36節](サンガS)
※14:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 32 齊藤未月
MF 39 平戸太貴
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 29 奥川雅也
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 2 福田心之助
DF 5 アピアタウィア久
MF 10 福岡慎平
MF 18 松田天馬
MF 25 レオ・ゴメス
MF 48 中野瑠馬
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 16 加藤蓮
DF 22 角田涼太朗
DF 25 鈴木冬一
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
MF 17 井上健太
MF 37 ジョルディ・クルークス
MF 45 ジャン・クルード
FW 48 谷村海那
控え
GK 31 木村凌也
DF 33 諏訪間幸成
DF 43 埜口怜乃
MF 6 渡辺皓太
MF 18 オナイウ情滋
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
FW 26 ディーン・デイビッド
監督
大島秀夫
