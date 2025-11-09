町田vsFC東京 スタメン発表
[11.9 J1第36節](国立)
※14:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 19 中山雄太
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 16 前寛之
MF 88 中村帆高
FW 90 オ・セフン
控え
GK 44 新井栄聡
DF 26 林幸多郎
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 31 ネタ・ラヴィ
FW 9 藤尾翔太
FW 10 ナ・サンホ
FW 22 沼田駿也
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 8 高宇洋
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
MF 40 マルコス・ギリェルメ
FW 16 佐藤恵允
FW 39 仲川輝人
控え
GK 13 波多野豪
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 99 白井康介
MF 7 安斎颯馬
MF 10 東慶悟
FW 14 山下敬大
FW 28 野澤零温
FW 88 山口太陽
監督
松橋力蔵
※14:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 19 中山雄太
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 16 前寛之
MF 88 中村帆高
FW 90 オ・セフン
控え
GK 44 新井栄聡
DF 26 林幸多郎
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 31 ネタ・ラヴィ
FW 10 ナ・サンホ
FW 22 沼田駿也
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 8 高宇洋
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
MF 40 マルコス・ギリェルメ
FW 16 佐藤恵允
FW 39 仲川輝人
控え
GK 13 波多野豪
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 99 白井康介
MF 7 安斎颯馬
MF 10 東慶悟
FW 14 山下敬大
FW 28 野澤零温
FW 88 山口太陽
監督
松橋力蔵