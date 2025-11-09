[11.9 J1第36節](国立)

※14:00開始

主審:中村太

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 19 中山雄太

MF 6 望月ヘンリー海輝

MF 7 相馬勇紀

MF 8 仙頭啓矢

MF 11 増山朝陽

MF 16 前寛之

MF 88 中村帆高

FW 90 オ・セフン

控え

GK 44 新井栄聡

DF 26 林幸多郎

MF 18 下田北斗

MF 23 白崎凌兵

MF 31 ネタ・ラヴィ

FW 9 藤尾翔太

FW 10 ナ・サンホ

FW 22 沼田駿也

FW 49 桑山侃士

監督

黒田剛

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 2 室屋成

DF 3 森重真人

DF 5 長友佑都

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

MF 8 高宇洋

MF 33 俵積田晃太

MF 37 小泉慶

MF 40 マルコス・ギリェルメ

FW 16 佐藤恵允

FW 39 仲川輝人

控え

GK 13 波多野豪

DF 32 土肥幹太

DF 44 エンリケ・トレヴィザン

DF 99 白井康介

MF 7 安斎颯馬

MF 10 東慶悟

FW 14 山下敬大

FW 28 野澤零温

FW 88 山口太陽

監督

松橋力蔵