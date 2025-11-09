山形vs今治 スタメン発表
[11.9 J2第36節](NDスタ)
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 4 西村慧祐
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
MF 17 寺山翼
MF 71 中村亮太朗
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 16 長谷川洸
DF 3 熊本雄太
DF 15 川井歩
DF 49 坂本稀吏也
MF 18 南秀仁
MF 20 吉尾海夏
MF 21 田中渉
FW 9 高橋潤哉
FW 99 ベカ・ミケルタゼ
監督
横内昭展
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 加藤徹也
DF 5 ダニーロ
DF 16 大森理生
MF 6 梶浦勇輝
MF 14 弓場堅真
MF 17 持井響太
MF 18 新井光
MF 37 梅木怜
MF 41 安井拓也
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
控え
GK 44 伊藤元太
DF 3 福森直也
DF 24 竹内悠力
MF 7 山田貴文
MF 9 近藤高虎
MF 36 横山夢樹
MF 50 三門雄大
MF 77 加藤潤也
FW 11 ウェズレイ・タンキ
監督
倉石圭二
