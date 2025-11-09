[11.9 J2第36節](鳴門大塚)

※14:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 田中颯

DF 3 山田奈央

DF 5 青木駿人

DF 15 山越康平

MF 7 児玉駿斗

MF 10 杉本太郎

MF 14 玄理吾

MF 18 エウシーニョ

MF 42 高木友也

FW 9 トニー・アンデルソン

FW 16 渡大生

控え

GK 29 三井大輝

DF 4 カイケ

DF 22 柳澤亘

DF 97 モヨマルコム強志

MF 8 岩尾憲

MF 55 重廣卓也

FW 13 西野太陽

FW 19 宮崎純真

FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク

監督

増田功作

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 5 一瀬大寿

DF 22 小出悠太

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 7 荒木翔

MF 10 鳥海芳樹

MF 14 田中雄大

MF 20 遠藤光

MF 26 佐藤和弘

MF 77 マテウス・レイリア

FW 49 ネーミアス

控え

GK 97 東ジョン

DF 4 山本英臣

MF 6 小林岩魚

MF 11 熊倉弘達

MF 17 土屋巧

MF 21 ヘナト・アウグスト

MF 25 平塚悠知

FW 9 三平和司

FW 44 内藤大和

監督

大塚真司