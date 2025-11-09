徳島vs甲府 スタメン発表
[11.9 J2第36節](鳴門大塚)
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 田中颯
DF 3 山田奈央
DF 5 青木駿人
DF 15 山越康平
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 14 玄理吾
MF 18 エウシーニョ
MF 42 高木友也
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 16 渡大生
控え
GK 29 三井大輝
DF 4 カイケ
DF 22 柳澤亘
DF 97 モヨマルコム強志
MF 8 岩尾憲
MF 55 重廣卓也
FW 13 西野太陽
FW 19 宮崎純真
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
増田功作
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 5 一瀬大寿
DF 22 小出悠太
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 20 遠藤光
MF 26 佐藤和弘
MF 77 マテウス・レイリア
FW 49 ネーミアス
控え
GK 97 東ジョン
DF 4 山本英臣
MF 6 小林岩魚
MF 11 熊倉弘達
MF 17 土屋巧
MF 21 ヘナト・アウグスト
MF 25 平塚悠知
FW 9 三平和司
FW 44 内藤大和
監督
大塚真司
