相模原vs金沢 スタメン発表
[11.9 J3第35節](ギオンス)
※14:00開始
主審:足立正輝
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 20 山内琳太郎
DF 54 綿引康
MF 7 河野諒祐
MF 10 中山陸
MF 24 杉本蓮
MF 26 西久保駿介
MF 27 西山拓実
MF 41 田鎖勇作
FW 9 ラファエル・フルタード
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 16 高野遼
DF 18 三鬼海
DF 36 中塩大貴
MF 6 徳永裕大
MF 8 大迫塁
MF 15 前田泰良
FW 11 武藤雄樹
FW 14 高木彰人
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 4 松本大輔
DF 39 庄司朋乃也
DF 55 平智広
MF 15 西谷優希
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 41 嶋田慎太郎
MF 49 大澤朋也
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 16 毛利駿也
DF 20 長倉颯
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 17 加藤大樹
MF 23 四宮悠成
FW 10 パトリック
FW 30 大谷駿斗
監督
辻田真輝
