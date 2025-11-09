[11.9 J3第35節](ギオンス)

※14:00開始

主審:足立正輝

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 46 バウマン

DF 2 加藤大育

DF 20 山内琳太郎

DF 54 綿引康

MF 7 河野諒祐

MF 10 中山陸

MF 24 杉本蓮

MF 26 西久保駿介

MF 27 西山拓実

MF 41 田鎖勇作

FW 9 ラファエル・フルタード

控え

GK 31 猪瀬康介

DF 16 高野遼

DF 18 三鬼海

DF 36 中塩大貴

MF 6 徳永裕大

MF 8 大迫塁

MF 15 前田泰良

FW 11 武藤雄樹

FW 14 高木彰人

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 21 山ノ井拓己

DF 4 松本大輔

DF 39 庄司朋乃也

DF 55 平智広

MF 15 西谷優希

MF 18 熊谷アンドリュー

MF 24 西谷和希

MF 25 小島雅也

MF 41 嶋田慎太郎

MF 49 大澤朋也

FW 9 土信田悠生

控え

GK 1 白井裕人

DF 16 毛利駿也

DF 20 長倉颯

MF 8 大山啓輔

MF 14 石原崇兆

MF 17 加藤大樹

MF 23 四宮悠成

FW 10 パトリック

FW 30 大谷駿斗

監督

辻田真輝