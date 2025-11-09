高知vs松本 スタメン発表
[11.9 J3第35節](春野陸)
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 41 アルナウ
DF 2 吉田知樹
DF 3 中田永一
DF 4 小林大智
DF 72 福宮弘乃介
MF 8 高野裕維
MF 15 小林里駆
MF 16 上月翔聖
MF 26 須藤直輝
FW 18 東家聡樹
FW 19 水野颯太
控え
GK 21 大杉啓
DF 25 今井那生
DF 37 深川大輔
MF 10 佐々木敦河
MF 66 三好麟大
MF 88 工藤真人
FW 9 新谷聖基
FW 20 杉山伶央
FW 29 内田優晟
監督
白石尚久
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 7 馬渡和彰
DF 16 宮部大己
DF 17 山本龍平
DF 44 野々村鷹人
MF 18 大橋尚志
MF 36 松村厳
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 14 安藤翼
FW 43 林誠道
控え
GK 35 神田渉馬
DF 19 杉田隼
DF 22 佐相壱明
DF 40 樋口大輝
MF 15 山本康裕
MF 20 前田陸王
MF 25 川上航立
MF 30 國分龍司
FW 42 田中想来
監督
早川知伸
