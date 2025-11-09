秋田vsいわき スタメン発表
[11.9 J2第36節](ソユスタ)
※14:00開始
主審:榎本一慶
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 13 才藤龍治
DF 30 飯泉涼矢
DF 32 長谷川巧
MF 7 水谷拓磨
MF 25 藤山智史
MF 31 石田凌太郎
FW 29 佐藤大樹
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
DF 71 畑橋拓輝
MF 9 中村亮太
MF 14 大石竜平
MF 20 吉岡雅和
MF 66 土井紅貴
FW 8 畑潤基
監督
吉田謙
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 32 五十嵐聖己
DF 35 深港壮一郎
MF 7 石渡ネルソン
MF 8 柴田壮介
MF 14 山口大輝
MF 15 加瀬直輝
MF 24 山下優人
FW 38 熊田直紀
控え
GK 1 早坂勇希
DF 17 山田裕翔
DF 22 生駒仁
MF 19 大西悠介
MF 27 山中惇希
MF 30 木吹翔太
FW 16 加藤大晟
FW 28 キム・ヒョンウ
監督
田村雄三
※14:00開始
主審:榎本一慶
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 13 才藤龍治
DF 30 飯泉涼矢
DF 32 長谷川巧
MF 7 水谷拓磨
MF 25 藤山智史
MF 31 石田凌太郎
FW 29 佐藤大樹
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
DF 71 畑橋拓輝
MF 14 大石竜平
MF 20 吉岡雅和
MF 66 土井紅貴
FW 8 畑潤基
監督
吉田謙
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 32 五十嵐聖己
DF 35 深港壮一郎
MF 7 石渡ネルソン
MF 8 柴田壮介
MF 14 山口大輝
MF 15 加瀬直輝
MF 24 山下優人
FW 38 熊田直紀
控え
GK 1 早坂勇希
DF 17 山田裕翔
DF 22 生駒仁
MF 19 大西悠介
MF 27 山中惇希
MF 30 木吹翔太
FW 16 加藤大晟
FW 28 キム・ヒョンウ
監督
田村雄三