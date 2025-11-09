[11.9 J2第36節](ソユスタ)

※14:00開始

主審:榎本一慶

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 2 岡崎亮平

DF 13 才藤龍治

DF 30 飯泉涼矢

DF 32 長谷川巧

MF 7 水谷拓磨

MF 25 藤山智史

MF 31 石田凌太郎

FW 29 佐藤大樹

FW 34 鈴木翔大

FW 40 佐川洸介

控え

GK 17 ルカ・ラドティッチ

DF 16 村松航太

DF 19 尾崎優成

DF 71 畑橋拓輝

MF 9 中村亮太

MF 14 大石竜平

MF 20 吉岡雅和

MF 66 土井紅貴

FW 8 畑潤基

監督

吉田謙

[いわきFC]

先発

GK 23 佐々木雅士

DF 2 石田侑資

DF 4 堂鼻起暉

DF 32 五十嵐聖己

DF 35 深港壮一郎

MF 7 石渡ネルソン

MF 8 柴田壮介

MF 14 山口大輝

MF 15 加瀬直輝

MF 24 山下優人

FW 38 熊田直紀

控え

GK 1 早坂勇希

DF 17 山田裕翔

DF 22 生駒仁

MF 19 大西悠介

MF 27 山中惇希

MF 30 木吹翔太

FW 16 加藤大晟

FW 28 キム・ヒョンウ

監督

田村雄三