水戸vs大宮 スタメン発表
[11.9 J2第36節](Ksスタ)
※14:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 8 齋藤俊輔
MF 24 山崎希一
MF 99 加藤千尋
FW 13 粟飯原尚平
FW 25 多田圭佑
控え
GK 51 春名竜聖
DF 4 牛澤健
DF 19 村田航一
DF 71 フォファナ・マリック
MF 16 塚川孝輝
MF 39 山本隼大
MF 47 仙波大志
FW 9 安藤瑞季
FW 20 梅田魁人
監督
森直樹
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 21 加藤有輝
DF 4 市原吏音
DF 13 イヨハ理ヘンリー
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
MF 7 小島幹敏
MF 10 豊川雄太
MF 18 津久井匠海
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 29 カプリーニ
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 45 坪井湧也
DF 33 和田拓也
DF 44 福井啓太
DF 46 貫真郷
MF 14 泉柊椰
MF 41 谷内田哲平
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 23 杉本健勇
FW 42 藤井一志
監督
宮沢悠生
