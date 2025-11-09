[11.9 J2第36節](富山)

※13:00開始

主審:中井敏博

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 3 香川勇気

DF 4 神山京右

DF 13 深澤壯太

MF 7 佐々木陽次

MF 11 小川慶治朗

MF 22 椎名伸志

MF 24 河井陽介

MF 28 布施谷翔

MF 32 溝口駿

FW 39 古川真人

控え

GK 42 平尾駿輝

DF 23 西矢慎平

DF 40 竹内豊

MF 8 松岡大智

MF 14 浦十藏

MF 16 末木裕也

MF 25 亀田歩夢

FW 10 松田力

FW 27 吉平翼

監督

安達亮

[サガン鳥栖]

先発

GK 12 泉森涼太

DF 13 井上太聖

DF 32 小川大空

DF 37 森下怜哉

MF 5 長澤シヴァタファリ

MF 7 新井晴樹

MF 11 西川潤

MF 16 西澤健太

MF 27 櫻井辰徳

MF 33 西矢健人

FW 47 新川志音

控え

GK 35 内山圭

DF 4 今津佑太

DF 23 北島郁哉

DF 30 木本恭生

DF 91 上原牧人

MF 10 本田風智

FW 15 酒井宣福

FW 19 鈴木大馳

FW 34 山田寛人

監督

小菊昭雄