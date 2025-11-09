富山vs鳥栖 スタメン発表
[11.9 J2第36節](富山)
※13:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 3 香川勇気
DF 4 神山京右
DF 13 深澤壯太
MF 7 佐々木陽次
MF 11 小川慶治朗
MF 22 椎名伸志
MF 24 河井陽介
MF 28 布施谷翔
MF 32 溝口駿
FW 39 古川真人
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 23 西矢慎平
DF 40 竹内豊
MF 8 松岡大智
MF 14 浦十藏
MF 16 末木裕也
MF 25 亀田歩夢
FW 10 松田力
FW 27 吉平翼
監督
安達亮
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
MF 33 西矢健人
FW 47 新川志音
控え
GK 35 内山圭
DF 4 今津佑太
DF 23 北島郁哉
DF 30 木本恭生
DF 91 上原牧人
MF 10 本田風智
FW 15 酒井宣福
FW 19 鈴木大馳
FW 34 山田寛人
監督
小菊昭雄
