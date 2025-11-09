佐久間大介が『with MUSIC』で着用した、ダルメシアン柄の“サクメシアン”衣装を「衣装可愛かったから載せとく (^^)」のコメント付きで自身のインスタグラムで公開。ファンから大反響となっている。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■番組では「TRUE LOVE」も“サクメシアン”衣装でパフォーマンス

Snow Manは、11月8日に放送された『with MUSIC』に出演。今回の放送は「デビュー5周年！Snow Manスペシャル」ということで、全編でトークコーナーがたっぷり。その際に着用していたのが、このダルメシアン柄のもふもふ衣装＋純白のニット帽の組み合わせだった。

なお、この日Snow Manは「カリスマックス」と「TRUE LOVE」の2曲を披露したが、「TRUE LOVE」は、この“サクメシアン”衣装でパフォーマンスされている。

インスタのコメント欄も大盛り上がり。「もふもふ衣装の佐久間くんめちゃめちゃかわいい」「ずっと大介くんにしか目が行かなかった」「白のニット帽とピンク髪が最高」「萌え袖なのあまりにもあざとすぎる♡」「サクメシアン激メロい」…とかわいらしすぎるその姿を絶賛する声が続々と書き込まれている。

なお、インスタグラムの投稿では「カリスマックス」パフォーマンス衣装の“上着なし”のシャツ姿（メンバーカラーのピンクが含まれている）も4カット披露。こちらも貴重な写真となっている。

■メンバーが“初出しエピソード”と“今年を表す漢字”をそれぞれ発表

番組では、メンバーが自身の“初出しエピソード”と“今年を表す漢字”をそれぞれ発表。初出しエピソードでは濃いエピソードと薄いエピソードが混在しており、ラウールが渡辺翔太の激薄エピソードをバッサリと切り捨てる（笑）シーンも。ちなみに、その場面がフィーチャーされた番宣動画が事前公開され、ファンの間で話題となっていた。

また“今年を表す漢字”としてメンバーから発表されたのは「飛」「辛」「脱」「夢」「感」「初」「朝」「声」「泰」の9文字。番組を見逃した人は、ぜひTVer（11月15日21時53分終了予定）で、どのメンバーがどの漢字を挙げたのかチェックしてみよう。