甲斐バンド、豊洲PITでの一夜限りのスペシャルライブ開催を緊急決定！50周年ドキュメンタリー拡大版の放送・配信も
11月8日に16年ぶりとなる日本武道館公演を開催した甲斐バンドが、12月26日に一夜限りのスペシャルライブの開催を発表。さらに、その直前・12月22日には10月に放送・配信された50周年ドキュメンタリーの拡大版の放送・配信が行われることも明らかになった。
■ステージ演出にLEDスクリーンを加え、歌詞の世界を表現する公演に
2024年11月にデビュー50周年を迎えた甲斐バンド。1年間にわたるアニバーサリープロジェクトを展開した彼らは、その集大成として11月8日に16年ぶりの日本武道館公演を敢行。圧巻のステージで、先駆者としての矜持を満場の大観衆に見せつけた。
しかし、そこで立ち止まらないのが甲斐バンドが甲斐バンドたるゆえんである。彼らは休むことなく、「ニュー・ブラッド」と題した一夜限りのスペシャルライブを開催する。
50周年イヤーの“EXTENSION”と位置づけられたこの公演は、彼らの歌詞の世界観を表現するものになるとのこと。そのため、今回初の試みとして、LEDスクリーンがステージ演出に加えられるという。彼らの楽曲で描かれている映画的な物語性、時に叙情的に時に叙事的にしたためられてきた情景描写がフィーチャーされるこのライブは、彼らの新機軸を示すものになるだろう。
12月26日、東京・豊洲PIT。甲斐バンドの新たな伝説がここから始まる。
また、その開催を前にした12月22日には、WOWOWにて『甲斐バンド ドキュメンタリー ～50周年の「甲斐バンド論」～ 拡大版』の放送・配信も決定。
日本の音楽シーンの歴史を紐解くとき、その存在を抜きに語ることができないのが甲斐バンドだ。日本のロックが市民権を得ていなかった1970年代から1980年代半ば、彼らはそれまでの慣例や常識にあらがいながら、無謀とも言える挑戦を続けた。彼らはロックの新たな地平を切り開き、そして今なおその最前線に立っている。
彼らの50周年アニバーサリーイヤーに密着したWOWOWは、2025年10月に『甲斐バンド論』と題したドキュメンタリー番組を制作し、バンドメンバー、関係者、有識者の証言を丁寧に紡いだ。放送・配信後に巻き起こった圧倒的反響、そして熱い要望に応えて、このたびあらたに撮り下ろした映像と未公開映像を加えた拡大版の放送・配信が決定した。
番組ではコンサート会場を訪れたファンたちの深い思い入れも紹介しているが、熱く語りたくなるロックバンドなど彼ら以前に日本には存在しなかった。この番組は、甲斐バンドを追いかけ続けてきた世代はもちろん新しいジェネレーションにもぜひご覧いただきたい「日本のロック音楽史録」の一編となる。
■ライブ情報
『KAI BAND 50TH ANNIVERSARY EXTENSION 「ニュー・ブラッド」 presented by WOWOW』
12/26（金）東京・豊洲PIT
■番組情報
WOWOW『甲斐バンド ドキュメンタリー ～50周年の「甲斐バンド論」～ 拡大版』
12/22（月）19:30～
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり
■関連リンク
甲斐バンド 50周年記念 WOWOWスペシャルイヤー 特設サイト
https://www.wowow.co.jp/music/kai/
甲斐よしひろ OFFICIAL SITE
https://kaisurf.com/