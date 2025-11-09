11月8日、乃木坂46・6期生がライブ公演＜新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za＞の初日公演を迎え、乃木坂46・櫻坂46・日向坂46の3グループによる“新参者 二〇二五”の幕を開けた。

2025年に加入した乃木坂46・6期生、櫻坂46・四期生、日向坂46・五期生たちによる＜新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER＞が11月より約2年振りに開催となった。11月8日より東急歌舞伎町タワーにある劇場「THEATER MILANO-Za」にてライブ公演も実施となっている。

初日公演を務めた乃木坂46・6期生の森平麗心は“新参者 二〇二五”に関して「先輩方の背中に少しでも近づけるように、“新参者”というライブを通して皆で頑張っていきますので、応援よろしくお願いします！」と意気込みを語った。乃木坂46・6期生の公演を皮切りに、日向坂46・五期生、櫻坂46・四期生が続き、各グループの個性を発揮していく。彼女たちの坂道を駆け上がる姿に注目したい。また、乃木坂46・6期生による新曲“市営ダンスホール”も初披露され、11月8日24時よりストリーミング&ダウンロードの配信がスタートする。

乃木坂46は6期生の瀬戸口心月と矢田萌華がセンターに立つ40枚目のシングル「ビリヤニ」を11月26日に発売することが発表となっている。年明けには約7年振りの5thアルバム『My respect』の発売も決定しており、“新参者 二〇二五”を経て更に進化していくグループに期待したい。

■乃木坂46 40thシングル「ビリヤニ」

発売日：2025年11月26日(水)

-Special Site-

https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/40th_single

-Package-

http://nogizaka46.lnk.to/20251126_40thSingle_PKG

-「ビリヤニ」Streaming & Download-

https://nogizaka46.lnk.to/biriyani 【Blu-ray付き】

初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13460〜13461 / \2,000(tax in)

初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13462〜13463 / \2,000(tax in)

初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13464〜13465 / \2,000(tax in)

初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13466〜13467 / \2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★

応募特典シリアルナンバー封入

メンバー生写真1枚封入（各TYPE別38種より1枚ランダム封入） 【通常盤/CDのみ】

通常盤 / SRCL-13468 / \1,200(tax in)

◾️乃木坂46 5thアルバム『My respect』

発売日：2026年1月14日（水）

▼ライブチケット最速先行応募シリアルナンバー付の予約

https://www.youtube.com/@nogizakahaishinchu/store

▼CDショップでの予約

https://nogizaka46.lnk.to/20260114_5thAlbum_Myrespect_PKG ◆完全生産限定盤

4CD+1Blu-ray / SRCL-13500〜13505 / \22,000（税込）

豪華ブックレット、募特典シリアルナンバー封入、メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入） ◆初回生産限定盤Type-A

2CD+1Blu-ray / SRCL-13506〜13508 / \7,500（税込）

フォトブックレットA、応募特典シリアルナンバー封入、メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入） ◆初回生産限定盤Type-B

2CD+1Blu-ray / SRCL-13509〜13511 / \7,500（税込）

フォトブックレットB、応募特典シリアルナンバー封入、メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入） ◆初回生産限定盤Type-C

2CD+1Blu-ray / SRCL-13512〜13514 / \7,500（税込）

フォトブックレットC、応募特典シリアルナンバー封入、メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入） ◆初回仕様限定 / 通常盤

CDのみ / SRCL-13515 / \3,000（税込）

初回仕様限定特典：応募特典シリアルナンバー封入

◾️＜乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』＞ 2026年2月22日（日）・23日（月・祝）東京・有明アリーナ

■ライブ情報 ＜乃木坂46 6期生 「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」＞

2025年11⽉8⽇・9日・17日・18日・19日・21日・30日 東京都・THEATER_MILANO-Za ＜久保史緒里 卒業コンサート＞

2025年11月26日・27日 神奈川県・横浜アリーナ ＜乃木坂46 40thSGアンダーライブ＞

2025年12月19日・20日・21日 東京都・日本武道館 ＜乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』＞

2026年2月22日・23日 東京都・有明アリーナ