今春、一つのニュースが国内のバレエファンを喜ばせた。

２０１４年に若手の登竜門、ローザンヌ国際バレエコンクールで１位を取った二山治雄が東京バレエ団にソリストとして入団したのだ。今月、満を持して名作「ドン・キホーテ」の青年バジルに挑む二山に、今の心境を聞いた。（小間井藍子）

柔軟性を生かした高いジャンプは時が止まったかのよう。難易度の高い回転技もピタリと決める。ローザンヌ優勝という抜群の知名度を背負い、フリーランスで国内では様々な公演にゲスト出演してきた。「全幕の公演に出る機会も増えた時に、どこかカンパニーに所属して作品を深めていけたらと思った」と４月１日付で入団した経緯を語る。

「ドン・キホーテ」は、スペインの港町を舞台に、町娘キトリとバジルの恋を描く。テクニックの見せ場が多いバジルはお手の物と思いきや、「どちらかというと僕のレパートリーには入ってません」。バレエ団の仲間たちと全幕を作っていくうえで感じるのは、表現力の大切さという。「僕は割と架空の存在でいる方が気楽で、人間じゃない役の方が得意。人間味あふれるバジルを演じるのは勉強になるし、チャンスだと思っています」

ローザンヌで優勝した頃は「まだダンサーになる心の準備は整っていなかった」と振り返る。副賞の奨学金で米国の名門サンフランシスコ・バレエ学校で学び、バレエ団からの採用オファーもあったが、「高校を卒業したい」といったん帰国した。

その後、世界最古のバレエ団として知られる仏パリ・オペラ座のオーディションを受け、契約団員となった。正団員を目指し、１８年に試験を受けて男子１位となったものの、その年に男性ダンサーの採用はなかったという。「『あなたはここじゃない』と言われている気がした」

別のバレエ団にも視野を広げようとしていたところ、コロナ禍に突入。公演自体がなくなり、帰国した。「そこで、ふと自分はバレエしか知らないことにがくぜんとした」と語る。それからはトレーニングを続けつつ、スーパーのレジ係や介護施設の事務員を経験した。「これは本当にやって良かったこと。様々な経験があるかないかで芝居の深みに違いが出てくると思うからです」

今年２月、１０代に交じって東京バレエ団のオーディションを受け、ソリストでの入団を決めた。「自分の居場所ができてうれしい。東京バレエ団はロシアメソッドで表現が大きく、フランス式でやってきた僕には慣れない部分もあるが、皆さん温かく教えてくださる。頑張って貢献していきたい」。はっきりとした口調には自信がみなぎっていた。

「ドン・キホーテ」は上野・東京文化会館で１８〜２４日、全７回。二山は１８日の回でバジルを踊る。（電）０３・３７９１・８８８８。