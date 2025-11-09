『ぼくたちん家』第5話 “ともえ”麻生久美子の横領事件の真相がついに明らかになる
及川光博が主演を務めるドラマ『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第5話が今夜放送。ともえ（麻生久美子）の横領事件の真相がついに明らかになる。
【写真】ドラマ『ぼくたちん家』第5話 場面カット
本作は、現代にさまざまな偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。
■第5話あらすじ
心優しきゲイのおじさん波多野玄一（及川光博）が暮らすアパートの隣の部屋に、車中泊を続けていた中学教師・作田索（手越祐也）が引っ越してきた。「これで正式にお隣さんですね」とニコニコ顔の玄一に、索は「車の中もそろそろ限界だし、新しい家もゆっくり探したいから引っ越すわけで。勘違いしないでくださいね」と、あくまで仮住まいであることを強調。それでもうれしい玄一は、大張り切りで引っ越しをお手伝い。
ところが、索と別れたはずの元恋人・吉田（井之脇海）が、引っ越しを手伝うため突然アパートにやって来て…。予期せぬ状況にうろたえる玄一は「どういうことですか？別れたんですよね？」と索を追及。索はあっけらかんと、「別れましたよ。人手は多い方がいいかなって」。別れた後もつながっている索と吉田の関係に、玄一は気が気でなく…。
一方、同じアパートで暮らす中学3年生・楠ほたる（白鳥玉季）は、大事な期末テストの直前だというのに、全然やる気なし。どうなるか分からない将来のために勉強するよりも、今を楽しむ方を選んでしまうが…。どういう訳か、いつも一緒に遊んでいるトーヨコ仲間のなっち（大島美優）が急に高校受験に目覚め、支援団体の職員・鯉登（大谷亮平）に勉強を教わり始める。
なんで今さら高校に？ 理由がさっぱり分からないほたる。よく考えてみたら、なっちの本名も、家のことも、通っている中学校も、何も知らない。それって友達なんだっけ？ ほたるはなっちのことが気になって仕方がなくなる。
そんな中、アパートの大家・井の頭（坂井真紀）は、逃亡中のほたるの母・ともえ（麻生久美子）に呼び出され、2人きりでこっそり落ち合う。緊張する井の頭に、ともえは今まで集めた全国各地のご当地キーホルダーを託すと、「ほたるに渡してほしくて。渡せばわかると思うので」。どうやら、ともえはまだ逃亡を続けるつもりらしい。ほたるのことを不憫に思う井の頭は、ともえを見据え、「私は今日、あなたを連れて帰るためにここに来たから」――。
ともえの横領事件の真相がついに明らかに!? 終わる恋、始まる恋、そして、初恋。玄一の恋には波乱の予感が。
日曜ドラマ『ぼくたちん家』は、日本テレビ系にて毎週日曜22時30分放送。
【写真】ドラマ『ぼくたちん家』第5話 場面カット
本作は、現代にさまざまな偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。
■第5話あらすじ
心優しきゲイのおじさん波多野玄一（及川光博）が暮らすアパートの隣の部屋に、車中泊を続けていた中学教師・作田索（手越祐也）が引っ越してきた。「これで正式にお隣さんですね」とニコニコ顔の玄一に、索は「車の中もそろそろ限界だし、新しい家もゆっくり探したいから引っ越すわけで。勘違いしないでくださいね」と、あくまで仮住まいであることを強調。それでもうれしい玄一は、大張り切りで引っ越しをお手伝い。
一方、同じアパートで暮らす中学3年生・楠ほたる（白鳥玉季）は、大事な期末テストの直前だというのに、全然やる気なし。どうなるか分からない将来のために勉強するよりも、今を楽しむ方を選んでしまうが…。どういう訳か、いつも一緒に遊んでいるトーヨコ仲間のなっち（大島美優）が急に高校受験に目覚め、支援団体の職員・鯉登（大谷亮平）に勉強を教わり始める。
なんで今さら高校に？ 理由がさっぱり分からないほたる。よく考えてみたら、なっちの本名も、家のことも、通っている中学校も、何も知らない。それって友達なんだっけ？ ほたるはなっちのことが気になって仕方がなくなる。
そんな中、アパートの大家・井の頭（坂井真紀）は、逃亡中のほたるの母・ともえ（麻生久美子）に呼び出され、2人きりでこっそり落ち合う。緊張する井の頭に、ともえは今まで集めた全国各地のご当地キーホルダーを託すと、「ほたるに渡してほしくて。渡せばわかると思うので」。どうやら、ともえはまだ逃亡を続けるつもりらしい。ほたるのことを不憫に思う井の頭は、ともえを見据え、「私は今日、あなたを連れて帰るためにここに来たから」――。
ともえの横領事件の真相がついに明らかに!? 終わる恋、始まる恋、そして、初恋。玄一の恋には波乱の予感が。
日曜ドラマ『ぼくたちん家』は、日本テレビ系にて毎週日曜22時30分放送。