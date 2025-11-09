「ミスキャンパス立命館2025」結果発表 グランプリは江川萌奈さん
【モデルプレス＝2025/11/09】「ミスキャンパス立命館2025」の結果発表イベントが8日、KBSホールにて開催。エントリーNo.4江川萌奈（えがわ・もな）さんがグランプリに輝いた。
グランプリに輝いた江川さんは「嬉しさと驚きがあって、今まで頑張ってきたことが報われたと思いました」と喜びのコメント。今後について「人前に立って自分を表現する活動が好きだと改めて思ったので、SNSとかメディアとかで人前に出ていきたいです」といい、夢を叶える秘訣について「迷ってることがあっても勇気を出して挑戦！やってみないとわからない！」と語った。
最後に応援してくれたファンに向け「グランプリという形で恩返しができて本当に嬉しいです。今まで頑張れたのは応援してくれたみんなのメッセージのおかげです。いつも支えられました。本当にありがとうございます」と感謝の思いを口にした。
準グランプリは、エントリーNo.2の中村美緒（なかむら・みお）さん。中村さんは「準グランプリを受賞でき、率直に嬉しかったです。受賞できたのは100%、ファンの皆さんの投票や応援の力なのでこれから図に乗らず、謙虚に生きていきたいです」と心境を語った。（modelpress編集部）
◆「ミスキャンパス立命館2025」グランプリは江川萌奈さん
◆準グランプリは中村美緒
◆江川萌奈（えがわ・もな）さんプロフィール
