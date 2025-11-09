9月に出産報告の内山理名、第1子の写真に「足小さくて可愛すぎる」と反響 彩り豊かな朝食も公開
【モデルプレス＝2025/11/09】女優の内山理名が11月7日、自身のInstagramを更新。子どもの写真と朝食の食卓を公開し、反響が寄せられている。
【写真】内山理名、生まれたばかりの第1子の姿
内山は「44歳になりました」と投稿日に誕生日を迎えたことを報告。お腹がふっくらとしている妊娠中の自身のショットなどとともに「小さい足」と記して赤ちゃんの足の裏の写真を公開した。
また「久しぶりに朝食を作った日」と綴り、彩りの綺麗なサラダや味噌汁など何種類ものおかずが並んだ朝食の食卓も披露している。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福が届くとともに、「赤ちゃんの足小さくて可愛すぎる」「心が浄化される」「幸せな気持ちになった」「丁寧な生活憧れる」などと反響が寄せられている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】内山理名、生まれたばかりの第1子の姿
◆内山理名、赤ちゃんの写真公開
内山は「44歳になりました」と投稿日に誕生日を迎えたことを報告。お腹がふっくらとしている妊娠中の自身のショットなどとともに「小さい足」と記して赤ちゃんの足の裏の写真を公開した。
◆内山理名の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福が届くとともに、「赤ちゃんの足小さくて可愛すぎる」「心が浄化される」「幸せな気持ちになった」「丁寧な生活憧れる」などと反響が寄せられている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】