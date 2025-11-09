◆世田谷２４６ハーフマラソン（９日、東京・世田谷区駒沢オリンピック公園陸上競技場発着＝２１・０９７５キロ）

第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３大会ぶりの優勝を狙う駒大は、１年生が５人出走。橋本颯人が１時間３分２０秒でチームトップの１５位、牟田颯太が１時間３分３１秒の１７位で続いた。

気温１２度で冷たい雨が降るレース。初のハーフマラソンで粘り強く走った橋本だが、優勝争いには絡めず「まだまだ走り込みが足りないですし、他大学の１年生は（１時間）２分台で走っている選手もいる。まだこの結果には満足できていない」と冷静な様子。寮までの約６キロ、ダウンを兼ねて走って帰っていった。

駒大は、学生３大駅伝第２戦の全日本大学駅伝（１１月２日、名古屋市〜三重・伊勢市＝８区間１０６・８キロ）で２年ぶり１７度目の優勝を果たした。橋本は１６人のメンバーに入ったが、出走には届かなかった。現地にも行けず、寮で選手らを応援し「悔しい思いを抱いた。自分もメンバーとして出走したいという思いが一層強くなった」と今大会に熱い思いで臨んだ。

箱根駅伝では、山上りの５区希望。上りが得意だからこそ、アップダウンのある今大会を選んだ経緯もある。「（５区の）ライバル選手は多いですが、負ける気はしないですし、もちろん勝つ気で山を狙っていきたい」ときっぱり。「初ハーフで経験は積めた。この経験を糧にもっともっと練習して、約２か月後の箱根駅伝ではしっかりとメンバーに入れるように、今は本当にただ、練習を積んでいきたい」と冷静に見据えた。