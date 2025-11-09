娘に「どうしてピアノ練習しないの？」と焦る母。「だって、、、」娘の『本音』に「ハッとさせられた」

子どもの習い事は様々です。自分からやりたいと言われたらチャレンジさせてあげたいと考える方も多いのではないでしょうか？

今回は、筆者友人とその娘さんの習い事に関するエピソードをご紹介いたします。

ピアノが好き！ なのに練習をやめてしまった娘の本心とは……！？

娘さんは自身が弾いてみたかった曲を練習することで、ピアノに対する向き合い方も変わったようで、毎日ピアノの練習をしているのだとか。

基礎や技量に合わせて技術を磨くことは大切ですが、子どもにとっては夢中になれるかがやる気に大きく関わり、成長に繋がると感じたそうです。

成長に正解はなく、それぞれの子どもに合ったペースを見つけてあげることが一番なのかもしれません。

【体験者：40代・女性主婦、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator：べこもち85

FTNコラムニスト：北田怜子

経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。