お笑いコンビ・かまいたち濱家隆一（41）が9日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜前10・25）に出演。自身の娘が「行きたい」と熱望する、原宿の人気スポットを訪れた。

「かまいたち」の濱家と山内健司、元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が「ベビタピトーキョー原宿店」を訪問。ここは人気インフルエンサー・しなこが店長を務める人気店で名物のカラフルなモンブランも登場した。

濱家は「うちの娘も“べピタピにどうしても行きたい”って言ってますわ」と子供から絶大な支持を得ていると告白。相方の山内健司も「超人気、子供たちに」とうなずいた。一茂は「凄いよ、あそこは老若男女みんな集まってる」と驚き。

濱家が「例えば、お孫さんとかできたら並ぶでしょ？」と問いかけると、一茂は「並ぶ！孫が会いたいって言ったら並ぶ」と断言し、笑いを誘った。

しなこは原宿カルチャーの最前線を走るインフルエンサー。ポップなファッションと唯一無二の世界観で、子どもから大人まで幅広い層から支持を集めている。中でもASMR動画にハマるファンが続出し、一躍知名度を上げた。また、YouTubeで公開された“しなこダンス”は、再生回数約3500万回を突破するなど、“原宿のカリスマ的存在”となっている。